Liv Up abre mais de 120 vagas de emprego remoto e presencial

A Liv Up, foodtech de comida natural e mercado online, acaba de anunciar a abertura de mais de 120 vagas de emprego para atuar em diferentes áreas, em vários níveis hierárquicos e posições. A startup, que tem dobrado de tamanho ano contra ano, possui planos de expansão pelo país. São 43 vagas remotas na área de tecnologia, outras 31 em business, e 47 vagas para trabalho presencial em São Paulo e Florianópolis disponíveis na área de operações.

A empresa, que segue uma política para disponibilidade de vagas, com processos seletivos exclusivos para negros, mulheres ou pessoas com deficiência, lança constantemente programas para fomentar o emprego para públicos diversos. Recentemente, anunciou o “Mães da tecnologia”, focado na abertura de vagas exclusivas para mães em engenharia de software, com cargas de trabalho 40% menores que as oferecidas pelo mercado.

“Na Liv Up acreditamos que a carreira pode ser construída em conjunto com a vida pessoal. Valorizamos a diversidade de pessoas para formar um time cada vez mais preocupado em gerar um impacto positivo em toda a cadeia, e acreditamos que todos têm a capacidade de se desenvolver e contribuir com soluções inovadoras para estarmos cada vez mais presentes nas vidas dos nossos consumidores, oferecendo um portfólio completo de alimentação gostosa e natural, com praticidade e experiência que encantam”, declara Renata Figueiredo, Chief People Officer da Liv Up.

