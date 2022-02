Labdata oferece desconto para pós-graduação e MBA em festival de verão

O Labdata (FIA), laboratório de Big Data e Inteligência Artificial, anuncia o festival de verão com uma programação 100% gratuita e focada na formação de cientistas e engenheiros de dados ou demais áreas que precisam utilizar e tomar decisões utilizando dados. Durante o festival, acontecerá também o concurso cultural com bolsas de estudos para cursos de MBA, pós-graduação e cursos de curta duração de até 100% de desconto.

O festival vai oferecer minicursos com certificado, palestras e business cases com empresas e profissionais com destaque no mercado de dados. Os cursos serão ministrados no formato EAD ao vivo, com interação em tempo real e conta com professores especialistas nos temas de ciência de dados, engenharia e arquitetura de dados. Cada curso terá duração de quatro horas.

Confira abaixo o cronograma completo do festival de verão.

21 de fevereiro, segunda-feira:

19h00 — Minicurso — Inteligência Artificial: Preparando-se para o Futuro — Aplicações em Auditoria.

Palestrante: Prof. Tiago Santana de Nazare.

Objetivo: Neste curso vamos falar sobre algumas das principais ferramentas do universo de Inteligência artificial e discutir como elas podem ser aplicadas em problemas reais de auditoria.

Se inscreva aqui.

9 de março, quarta-feira:

19h00 — Minicurso — Data Business of Experience.

Palestrante: Laís Machado.

Objetivo: Nesta aula será discutido pontos para reflexão com um olhar voltado a pessoas: como os “jobs” associados a Data&Analytics convivem numa empresa que está na transformação de criar valor para seus clientes, parceiros e colaboradores usando os dados como “matéria prima”.

Bolsas de pós e MBA:

Ao longo do Festival de Verão terá o concurso cultural, onde o aluno responderá uma pergunta que vai para uma banca avaliadora e será selecionado os ganhadores das bolsas.

Bolsas:

Aplicações em Estatística — 128h (2 de 100% e 2 bolsas de 40%);

Análise de Dados para Tomada de Decisão - 8h (1 bolsa de 100% e 1 bolsa de 40%);

People Analytics - 24h (2 bolsas de 100% e 2 bolsas de 40%);

Aplicações de Estatística Aplicada e Inteligência Artificial para Auditoria (1 bolsa de 100% e 1 bolsa de 40%);

Análise de Big Data e Inteligência Artificial para Iniciantes (1 bolsa de 100% e 1 bolsa de 40%);

Cursos de longa duração:

Pós-Graduação Análise de Big Data - Data Engineering (4 bolsas de 30%) ;

MBA Analytics em Big Data - Data Engineering (4 bolsas 30%);

Pós Analytics e Inteligência Artificial - Data Science (4 bolsas 30%);

MBA Analytics e Inteligência Artificial - Data Science (4 bolsas 30%);

Maratona de dados Carnaval Labdata:

Pós-Graduação Análise de Big Data - Data Engineering (1 bolsa de 100%);

MBA Analytics em Big Data - Data Engineering (1 bolsa de 100%);

Pós Analytics e Inteligência Artificial - Data Science (1 bolsa de 100%);

MBA Analytics e Inteligência Artificial - Data Science (1 bolsa de 100%).

