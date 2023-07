JBS no topo do ranking do investidor institucional

Responsável por um dos principais rankings sobre o relacionamento de empresas com o mercado, a revista "Institutional Investors", especializada em finanças internacionais, concedeu à JBS um reconhecimento que reforça seu trabalho de relacionamento com investidores. Executivos da companhia, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, foram considerados pelo segundo ano consecutivo como os melhores CEO, CFO e profissional de Relações com Investidores do setor de alimentos e bebidas da América Latina.

Gilberto Tomazoni foi considerado o Melhor CEO. Guilherme Cavalcanti, o Melhor CFO. A diretora Christiane Assis recebeu o prêmio de melhor profissional de Relações com Investidores. A equipe liderada por ela foi reconhecida como o melhor time de RI, assim como pertenceu à empresa o topo da lista de Melhor Programa de RI.

O conselho de administração da JBS também ficou em primeiro na categoria. A empresa também ficou entre as 49 classificadas como "Most Honored", considerando todos os setores de atuação analisados pelo prêmio Institutional Investor’s Latin America.

Como é feito o ranking da "Institutional Investors"?

Mais de 1,1 mil profissionais de mercado, considerando 19 setores, enviam os votos para a elaboração dos rankings. Para Melhor Programa de Relações com Investidores, as empresas foram avaliadas em oito atributos de desempenho:

Consistência Granularidade Tempo de lançamento no mercado Autoridade e credibilidade Negócios e conhecimento do mercado Teleconferências de resultados Capacidade de resposta Reuniões virtuais/apresentações

Qual é o segredo da JBS?

Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a JBS conta com mais de 260 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é a maior empregadora do país, com 143 mil colaboradores.

No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre outras, que chegam todos os dias a consumidores em 190 países. A empresa investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular.

