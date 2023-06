JBS anuncia 1.400 empregos e investe na maior unidade da Friboi no país

Por Bússola

A JBS anunciou neste sábado, 17 de junho, um investimento que vai triplicar a capacidade de produção de sua unidade da Friboi em Diamantino, no estado de Mato Grosso. Com um aporte de R$ 800 milhões na recuperação e na modernização da fábrica, serão gerados ao menos 1.400 empregos no local, além da manutenção dos atuais. A força de trabalho será duplicada na unidade, para 2.800 colaboradores. Atualmente, a JBS é responsável pela geração de mais de 9.500 empregos diretos em Mato Grosso. O número vai chegar perto de 11.000.

O anúncio do investimento foi realizado neste sábado (17) pelo CEO da JBS no Brasil, Gilberto Xandó, e pelo presidente da Friboi, Renato Costa, durante encontro com autoridades locais e com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, em visita à unidade, que se encontra com a produção interrompida após o incêndio em parte das instalações no último dia 11. O encontro também contou com a participação de Wesley e Joesley Batista, da J&F Investimentos, holding que controla a JBS.

"Mato Grosso é uma região de extrema importância para a JBS e a Friboi. Esse investimento em Diamantino é um reflexo do nosso compromisso em continuar a apoiar e investir no estado” afirmou Joesley. “Com esse aporte, teremos a maior unidade da Friboi no país. É uma demonstração de como a região é estratégica para nós”, disse Wesley.

“Estamos empolgados com a perspectiva de ampliar nossa presença no município, e esperamos fortalecer ainda mais a indústria pecuária de Mato Grosso, contribuindo para o seu desenvolvimento econômico", declarou Xandó.

Além de anunciar o investimento em expansão, Xandó e Costa também informaram que a JBS manterá o emprego dos cerca de 1.400 colaboradores da unidade neste período de reconstrução das instalações afetadas. A expectativa é que as obras de recuperação e expansão da planta estejam concluídas até o fim do ano, permitindo a retomada das operações no local. “Unindo esforços, vamos transformar o momento difícil em novas oportunidades para Mato Grosso e para o agronegócio do Brasil”, afirmou o ministro Fávaro.

