Iteris promove webinar gratuito sobre agilidade nos negócios

Por Bússola

A Iteris, consultoria brasileira de serviços de TI, promoverá o primeiro Iteris Agile Talk, um webinar gratuito, no próximo dia 2, às 10h, que abordará questões sobre como a agilidade e o pensamento sistêmico são capazes de expandir o potencial de uma empresa e criar diferenciais competitivos no mercado em que atuam. As inscrições são limitadas e os participantes terão a chance de ganhar um Galaxy Watch Active 3. Os interessados podem se inscrever pelo link.

No evento, especialistas da Alelo, Grupo Recovery e FIAP discutirão o tema “O caminho para o Business Agility” e compartilharão conhecimento para impulsionar resultados, inovação e transformação digital nos negócios com o uso da agilidade. Além dos executivos convidados, a mesa redonda também contará com a presença de especialistas da Iteris, que é líder Next-Gen no quadrante de desenvolvimento ágil no relatório ISG Provoder Lens 2021.

“A transformação digital vem acelerando a evolução dos negócios e, para atender as demandas com qualidade, cada vez mais as empresas reconhecem a importância da agilidade e sua capacidade para a percepção e resposta rápida às novas oportunidades de mercado, funcionando como ferramenta-chave para o sucesso. Esses serão os principais conceitos abordados no webinar”, diz André Rentes, sócio e director of Services na Iteris.

