Influenciadores participam de ação para promover bolsas para jovens

A campanha #transformacomigo, que teve início neste mês nas redes sociais, contará com a participação de influenciadores digitais para uma meta nobre: arrecadar R$ 105 mil para financiar 10 bolsas de estudo para alunos de baixa renda no Rio de Janeiro, sendo que 5 delas são destinadas para crianças negras.

A iniciativa é do Transforma, programa de bolsas integrais para alunos de baixa renda da Rede Elite, uma das principais instituições de ensino do Grupo Eleva Educação. Os digital influencers, engajados em pautas de educação e inclusão racial, atuarão como embaixadores desta ação.

A atriz, comediante do Porta dos Fundos e roteirista Nathalia Cruz apoia o projeto. “A perspectiva de apoio psicossocial para jovens carentes em face da pandemia é muito nobre e merece o engajamento da sociedade”, declara.

A criadora e editora da revista de atualidades “Naju, me atualiza”, Ana Júlia, também participa. “Quero mudar o mundo e acredito que apoiar jovens de baixa renda para terem acesso ao ensino de qualidade é um dos caminhos”, afirma.

Ao longo da campanha, os embaixadores continuarão divulgando a iniciativa nas suas redes sociais (como Instagram e Linkedin) para apresentar os benefícios desta ação — alinhada com pilares de cidadania, inclusão e responsabilidade social — realizando interações com o público.

A campanha tem a sua própria página, em que todos podem acompanhar os resultados das doações de forma totalmente transparente, além de apoiar de forma pontual ou recorrente. O Eleva Educação participará da campanha por meio de um matchfunding, dobrando os valores que serão destinados à mensalidade e material escolar dos bolsistas.

O Transforma apoia 51 alunos em 8 unidades do Elite no Rio de Janeiro, com renda média familiar de 0,5 salário mínimo per capita, 72% dos estudantes declararam-se não brancos e 20% são moradores de comunidade – como Cidade de Deus, Maré e Rocinha. Além disso, o Transforma possui um braço de financiamento das bolsas exclusivo para crianças negras, por meio de uma parceria com o Movimento Conta Comigo.

