Incorporadora ressalta: Brooklin é nova fronteira dos empreendimentos de alto padrão

Para o mercado imobiliário de alto padrão, o Brooklin representa uma nova fronteira, com características que proporcionam fatores decisivos para o público.

“Um fator determinante para esses clientes é a localização do condomínio, em uma rua tranquila, perto dos prédios corporativos e dos serviços”, detalha Helder Paranhos, diretor de incorporação da Tegra.

Segundo a empresa, que acabou de concluir novo empreendimento em parceria com a Dexco, a zona sul de São Paulo é uma região que promove um encontro perfeito entre a tranquilidade residencial e a praticidade típica do eixo corporativo da cidade, com serviços variados, bons empregos e terrenos valorizados.

O exemplo da Tegra

Dos empreendimentos que podem ser realizados na região do Brooklin, a Tegra dá como exemplo seu mais recente lançamento: Ampère Brooklin, residencial de apenas 42 unidades de quatro suítes na Rua André Ampére.

O empreendimento é resultante da parceria com a Exto Incorporação e Construção. “As duas companhias possuíam áreas em terrenos estratégicos na região do Brooklin. A parceria de lançamentos conjuntos permitiu que a oferta de novos imóveis na região fosse mais planejada e racional, garantindo o melhor atendimento para a demanda das famílias da região”, explica Helder.

O Ampère Brooklin terá apartamentos de 262 metros quadrados e duas unidades duplex de 482 m², com a oferta de até quatro vagas de garagem.

Os terraços serão o destaque das plantas, junto às áreas sociais, gastronômicas e íntimas.

De acordo com Helder, o ponto central nos apartamentos será justamente a possibilidade de integrar todos os ambientes. “O espaço social conjugado pode criar um ambiente de mais de 75 m²” , ressalta.

Em todas as unidades do prédio, o terraço gourmet possui acesso à cozinha, criando um ambiente gastronômico de mais de 25 m² de área útil para o uso diário das famílias.

A metragem ampla dos apartamentos ainda conta com ambientes funcionais como lavanderia, depósito privativo, um banheiro e dependência de serviço.

Para outras empresas que pretendem desenvolver projetos semelhantes, a Tegra ressalta a importância do bairro como região que deve ser priorizada pelo mercado imobiliário.

