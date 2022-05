Hospedagem de luxo traz conceito de curadoria de serviços para São Paulo

Com um conceito de taylor stay, o V3rso lança empreendimentos em São Paulo, Porto Alegre e Goiânia, totalizando mais de 800 unidades, com um VGV de cerca de R$ 500 milhões. Idealizado por Gustavo Filgueiras, CEO dos hotéis Emiliano, V3rso é um estilo de hospedagem de luxo, customizada por meio de uma plataforma digital. O cliente escolhe os serviços sob medida em uma plataforma digital. O objetivo é oferecer uma curadoria de serviços, que identifica o estilo de morar do hóspede, para que ele se sinta “em casa”.

A expectativa é fechar dez contratos até o final do ano. Os planos de expansão incluem mais três empreendimentos em São Paulo e em Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina, João Pessoa, Fortaleza e Belo Horizonte. Para os próximos três anos, a marca pretende fechar contratos em 30 empreendimentos, em diversas cidades brasileiras. Os investimentos em tecnologia somarão R$ 10 milhões nos próximos cinco anos.

O hóspede escolhe os horários de entrada e saída pelo celular. “Trazemos uma abordagem disruptiva que combina hospedar, morar e trabalhar em um único empreendimento, sempre em localizações privilegiadas. A hospitalidade se transforma em 'experiential design' com serviços customizáveis e uma curadoria apurada”, afirma Filgueiras.

Para complementar a experiência da estadia, o V3rso pretende transformar o próprio empreendimento em um destino. Também há a curadoria, com parceria com marcas renomadas. Pela plataforma, o hóspede encontrará parceiros para qualquer tipo de necessidade, sempre próximos ao empreendimento.

