Anvisa aprova medicamento à base de canabidiol da Zion MedPharma

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou recentemente a comercialização do extrato de Cannabis de 30mL, da Zion MedPharma, uma das marcas da healthtech Endogen. O produto contém 6.000 mg de fitocomplexos, sendo 1.500 mg Canabidiol (CBD) e até 6 mg de Tetrahidrocanabinol (THC). O extrato atua nos sintomas de transtornos como ansiedade, insônia e depressão e a aprovação reflete o movimento no mercado a favor dos canabinoides

Aumento na procura por produtos à base de cannabis medicinal

As vendas de produtos à base de cannabis medicinal cresceram 201% em volume nas farmácias no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Canabinóides (BRcann). De lá para cá, foram comercializadas 193 mil unidades, contra 62,4 mil nos primeiros três meses de 2022. O faturamento do setor no varejo também expandiu, sendo de 31,7 milhões no primeiro trimestre do ano anterior para 79,5 milhões de reais no mesmo período de 2023, o que representa crescimento de 151%.

O principal apelo dos produtos à base de cannabis está no seu uso como alternativa a medicamentos tradicionais, que apresentam maior chance de efeitos colaterais indesejados. Esse desejo do consumidor pode explicar o aumento recente no setor. Em especial, são valorizados os produtos full spectrum, ou seja, que preservam todos os canabinóides presentes na planta, não passando por nenhum processo adicional de remoção desses elementos.

O extrato, mais rico, oferece benefícios como: tratamento de dor crônica, redução da ansiedade e controle de convulsões em certos distúrbios neurológicos. O medicamento possui menos efeitos colaterais comparados aos tradicionais, suas doses podem ser menores, e pode haver um custo benefício considerável neste tipo de tratamento.

Medicamentos para ansiedade e depressão à base de cannabis

No tratamento de ansiedade e depressão, existem diversas opções terapêuticas convencionais utilizadas, como os antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos e outros produtos de prescrição médica. Mas os fitocanabinoides, como o CBD e o THC, têm ganhado atenção crescente no tratamento dessas patologias devido, principalmente, à menor quantidade de efeitos colaterais no organismo.

Segundo Luis Otávio Caboclo, Neurofisiologista Clínico e Co-fundador da Endogen “O CBD tem uma tolerabilidade maior comparado ao tratamento convencional, ou seja, apresenta poucos efeitos adversos. Nesse sentido, pode ser uma alternativa muito interessante para pacientes que se queixam dos efeitos colaterais associados ao uso dos antidepressivos e ansiolíticos mais usados”.

Alguns dos principais efeitos colaterais de antidepressivos e ansiolíticos são: dores de cabeça, confusão mental, apatia e redução ou perda da libido, retenção urinária, perda de memória, fadiga, sonolência ou insônia, entre outros. Para uma parcela considerável dos pacientes, esses efeitos podem ser intoleráveis e a oportunidade de evitá-los por meio do tratamento com produtos à base de cannabis se torna chamativa.

O e extrato de Cannabis de 30mL, da Zion MedPharma

A recente mudança no produto permite que os pacientes consigam o fitoterápico em um frasco maior por um custo menor em mL, viabilizando a continuidade do tratamento.

Kali Nardino, CMO da Endogen, afirma: “Os nossos produtos para fins medicinais são desenvolvidos por meio da importação pela Suíça, que possui uma legislação que visa qualidade nos procedimentos operacionais na produção de produtos, assim se torna um produto reconhecido pela sua altíssima qualidade. Atualmente a Endogen possui sete novos mercadorias protocoladas na Anvisa, os quais serão importados dos Estados Unidos, o que trará aos médicos e pacientes, concentrações distintas de Canabidiol (CBD) e de Tetrahidrocanabinol (THC), assim tendo opções com ótimo custo benefício”.

Com a nova versão do extrato de cannabis e a expansão da empresa para 24 colaboradores presentes em todas as regiões do Brasil, a companhia pretende dobrar o faturamento a cada ano, ou seja, crescer 100%. "A nossa perspectiva é que mais pessoas tenham acesso a um tratamento que traz resultados significativos e proporcionam melhor qualidade de vida. Por termos um extrato full spectrum no fitoterápico, ele apresenta maior eficácia quando comparado aos itens de CBD isolado", afirma o CMO.

O mercado de cannabis vem crescendo e se tornando notável. De acordo com o Neurologista Luis Otávio Caboclo, a classe médica vem aprimorando seus conhecimentos quando o assunto é cannabis, um exemplo disso é o aprofundamento dos estudos sobre o sistema endocanabinóide que se encontra presente no corpo humano, ele desempenha um papel fundamental na regulação de uma variedade de funções fisiológicas. Quando utilizado de forma correta junto de um, o CBD pode trazer uma percepção de melhora da qualidade de vida.

