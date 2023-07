Grupo Madero registra Receita Líquida de R$ 411,2 milhões no 2T23

No segundo trimestre de 2023, o Grupo Madero registrou receita líquida de R$ 411,2 milhões (+14,9% vs. 2T22) e EBITDA Ajustado de R$ 96,8 milhões (+8,7% vs. 2T22). Mais uma vez verificamos que o crescimento se deu principalmente em decorrência da melhora gradativa no tráfego, maior ticket médio e maior base de restaurantes. As vendas nos Mesmos Restaurantes (Same Store Sales – SSS) no 2T23 apresentaram variação de 6,9% vs. 2T22 e 11,4% vs. 2T19. A margem EBITDA Ajustada alcançou o patamar de 23,5%.

Em 11 de maio, a rede inaugurou a operação número 274, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Localizada dentro da sala de embarque, possui localização privilegiada e traz aos viajantes que passam pelo aeroporto uma excelente opção, com a mesma qualidade e preços praticados nas demais operações da rede. Nos primeiros 30 dias de operação, quase 50 mil clientes foram servidos, colocando esta operação em posição de destaque desde a inauguração.

Em julho, a companhia completou o reperfilamento de certas dívidas bancárias e da quarta emissão de debêntures. Esse reperfilamento inclui, além da redução das taxas de juros pactuadas, a extensão do período de carência, levando a primeira parcela de amortização para setembro de 2024. O restante da dívida do Grupo é principalmente composto pelo CRA, que não sofre nenhuma alteração, e terá o início de sua amortização em setembro de 2023. O processo foi conduzido em completa consonância com os credores, que incluem os maiores bancos comerciais do país, e que sempre foram e continuam a ser parceiros muito próximos.

A empresa continua administrando seus recursos com muita cautela, focados em gerir o caixa com muita precisão e cuidado. Essa prática, somada às demais iniciativas de melhoria implementadas na Companhia, resultaram nas melhorias que podem ser observadas a cada trimestre, e que continuarão a ser observadas nos próximos períodos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Entenda o que muda com a MP das apostas esportivas

Bússola Cultural: semana destaca festival de ópera e Bob Esponja

Semana do Escritor: conheça três autoras brasileiras em alta nas livrarias