Bússola Cultural: semana destaca festival de ópera e Bob Esponja

Oficina de Frotagem e Monotipia

Na Oficina Cultural Oswald de Andrade haverá o curso de “Frotagem e Monotipia”. A frotagem é uma técnica que consiste em captar desenhos e texturas de uma superfície. A gravura é uma imagem produzida a partir de uma matriz que pode gerar cópias idênticas. As matrizes mais usadas são madeira (xilogravura) e cobre (gravura em metal), após trabalhadas, recebem tinta e são impressas em papel. Se entendermos a matriz como uma superfície que tenha uma textura a qual seja revelada pela aplicação de tinta, podemos usar a frotagem para treinar o olhar e encontrar imagens surpreendentes. Com o uso de lápis grafite, de cor ou giz de cera podemos explorar o entorno em busca de texturas que gerem imagens no papel com inúmeras possibilidades.

Gratuito, presencial, de 8/8 a 26/9, terças-feiras, das 10h30 às 13h30, inscrição até 31/7, 15 vagas

Programação da 28ª edição do Fetesp

O Conservatório de Tatuí está com uma vasta programação da 28ª edição do Fetesp. O festival está sendo realizado desde o dia 21 e segue até 30 de julho com oficinas pedagógicas, residências artísticas, debates e espetáculos em diversos espaços culturais da cidade de Tatuí, em parceria com a prefeitura do município. Os trabalhos são produzidos por grupos de teatro estudantis e profissionais, artistas convidados de várias cidades do estado de São Paulo e de outras regiões do país.

Com o objetivo de promover um intercâmbio cultural entre grupos estudantis e profissionais da área de artes da cena, a programação da 28ª Fetesp contará com 25 produções, sendo 13 trabalhos estudantis de todo estado de São Paulo, quatro participações especiais, seis espetáculos convidados e dois shows. O público interessado poderá acompanhar cerca de 20 atividades formativas gratuitas entre oficinas, residências artísticas, mesas e lives.

Gratuito, confira abaixo a programação completa, no perfil @fetesptatui e nos canais oficiais do Conservatório de Tatuí no Instagram e Facebook.

Encontro com Pedro Karaí Ruvixa

Na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, em 9/8, terá o “Encontro com autor: Pedro Karaí Ruvixa”, artista indígena de origem Xucuru Kariri, para um bate-papo sobre “Musicoterapia Nativa” cujo intuito é levar o bem-estar para cada um que se permite ouvir o som de um instrumento nativo, além de apresentar cantos com o maracá e violão, os quais trazem mensagens da natureza.

Gratuito, dia 9 de agosto, às 15h, Bibliotech, presencial, Fábrica de Cultura

Concerto do 1º Festival Mesquita’s de Ópera

O Teatro Sérgio Cardoso recebe o concerto de encerramento do 1º Festival Mesquita's de Ópera em 29/7, às 11h. O evento gratuito tem por objetivo promover a cultura, a música e, principalmente, a ópera por meio de árias, duetos e conjuntos operísticos marcantes. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria a partir das 10h, no próprio dia do evento.

O repertório de encerramento traz músicas dos principais representantes mundiais da música clássica, como Giuseppe Verdi, Puccini, Donizetti e Mozart, interpretados por Luiz Ottavio Faria, Cristiane Mesquita, Marcello Mesquita, Eli Lobato, Pedro Côrtes, Jéssica Acêdo, Adriana Bernardes, Sebastião Teixeira, Aylton Macedo, Vocal Lírico CoraLeste e, no piano, Renan Branco.

Concerto de Encerramento do 1º Festival Mesquita’s de Ópera, 29/7, sábado, 11h, Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, ingressos gratuito, distribuição de ingressos na bilheteria do teatro, a partir de 1 hora antes do início das sessões, bilheteria: de terça a sábado, das 14h às 19h, livre, 70 minutos, mais informações Teatro Sérgio Cardoso

Bob Esponja, o Musical

"Vocês estão prontos? Estamos, capitão!" Essas e várias outras famosas frases de um dos personagens mais carismáticos e amados pelo público, Bob Esponja, ganharam os palcos da Broadway e se transformaram em um musical, E, agora, finalmente chegou ao Brasil. O musical terá estreia em São Paulo, em 28 de julho, no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista. O musical é baseado no desenho original mundialmente conhecido do Bob Esponja. A fenda do biquíni, lugar onde mora Bob Esponja e seus amigos, está sob ameaça de um vulcão. A história trata da superação dos habitantes da região em relação às adversidades, mostrando que a população unida ou principalmente os verdadeiros sentimentos conseguem salvar o mundo.

"Bob Esponja, O Musical", quinta, sexta e sábado às 20h30, sexta e sábado às 15h00, domingo às 16h00, de 28 de julho a 17 de setembro, duração: 2h30 (com intervalo de 15 min), livre, ingressos a partir de R$ 25,00 via Sympla.

"Aos Pés do Baobá: A palavra de mulher"

Em 29 de julho, às 11h, no Museu das Favelas, terá a contação de história “Aos Pés do Baobá: A palavra de mulher”, em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha. A educadora e artista Mariana Per compartilha histórias de mulheres envolvidas pela palavra de mulher. Em parceria com o Museu das Favelas, neste encontro o Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo leva ao jardim do MuFA o protagonismo das mulheres negras.

Gratuito, Jardim do Local: Museu das Favelas, Rua Guaianases, 1024 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, mais informações Museu das Favelas

Bate-papo com o escritor Luis Cosme Pinto

Na Biblioteca Parque Villa-Lobos, em 29 de julho, das 11h às 13h, no Alto de Pinheiros, terá o Segundas Intenções, bate-papo com o escritor Luis Cosme Pinto, com mediação do jornalista Manuel da Costa Pinto. Luis Cosme Pinto é jornalista e após 35 anos de trabalho na televisão decidiu se dedicar à escrita de crônicas. É autor de "Birinaites, Catiripapos e Borogodó" (Kotter, 2023) e "Ponte Aérea" (Novos Talentos da Literatura Brasileira, 2011). Atividade presencial. Não é necessário inscrição.

Gratuito, Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, mais informações BVL

Últimos dias do 53º Festival de Campos do Jordão

O Festival de Inverno de Campos do Jordão que chega à sua 53ª edição em 2023 e acontece até 30 de julho conta com recursos de acessibilidade e está distribuído entre as cidades de Campos do Jordão, em três palcos, e a Sala São Paulo, em dois palcos. O Festival é realizado pela Fundação Osesp e pelo governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Destacam-se na agenda dos últimos dias as apresentações finais de artistas do festival na Sala do Coro, localizado no segundo andar da Sala São Paulo – um recital dos bolsistas dos naipes de Metais (27/jul), e outro dos alunos da classe de Regência (28/jul); além de concertos da Camerata Antiqua de Curitiba, sob a batuta de Ricardo Kanji (28/jul, Auditório Claudio Santoro); da Sinfônica Municipal de Campinas, regida pelo maestro Carlos Prazeres (29/jul, Parque Capivari); da Orquestra Sinfônica Municipal com Roberto Minczuk no pódio (29/jul, Claudio Santoro); da Osesp com a maestra mexicana Alondra de la Parra e o violoncelista Gabriel Martins como convidado (29/jul, Claudio Santoro); e, encerrando este lindo evento, duas performances da Orquestra do Festival com a regente indonésia Rebecca Tong (29/jul, Sala São Paulo, quando será entregue o prêmio Eleazar de Carvalho; e 30/jul, Pq. Capivari). Toda a programação é gratuita, e os ingressos podem ser retirados a partir de 5 dias antes de cada apresentação, sempre às 10h, limitado a 4 por pessoa (haverá distribuição de ingressos remanescentes no dia das apresentações, na bilheteria, 1h antes do início, conforme lotação dos espaços).

Gratuito, a agenda completa do Festival pode ser acessada no site oficial

Banda Sinfônica das Fábricas de Cultura

A Banda Sinfônica das Fábricas de Cultura 4.0 Setor A, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, apresenta-se no encerramento da Campus Party 2023, às 20h, no dia 29 de julho no pavilhão de Exposições do Anhembi. Para esta apresentação, a Banda Sinfônica preparou um repertório especial composto de temas voltados para a cultura geek, como trilhas de filmes premiados, jogos e músicas de artistas do universo pop.

Saiba mais: Fábricas de Cultura – site e redes sociais, consultar preços no site

Pina Contemporânea

Na Pina Contemporânea, os visitantes podem conhecer a exposição “Antonio Obá: Revoada”, que olha para a trajetória do artista que, em 20 anos de carreira, difundiu suas obras em coleções públicas e privadas no Brasil e no exterior. Ao longo da semana, os visitantes que comprarem ingressos para qualquer um dos prédios da Pinacoteca, podem acessar os demais, intensificando o contato com a arte, com a cultura e com a história de grandes artistas.

Mais informações Pina Contemporânea, grátis aos sábados

