Grupo L’Oréal no Brasil expande seu programa de aceleração de criadores negros de conteúdo

O Grupo L’Oréal no Brasil anuncia a expansão do programa Beleza Mais Diversa, uma iniciativa pioneira dedicada a impulsionar a carreira de criadores negros (pretos e pardos) de conteúdo no país. Em parceria estratégica com o Creators Boost, da YOUPIX, a edição de 2025 não apenas ampliará sua abrangência para capacitar 2 mil talentos, mas também reforçará o compromisso com a inclusão de pessoas negras com deficiência (PCDs).

O programa será apoiado por L’Oréal Paris, marca número 1 de beleza do mundo, que tem como uma de suas causas centrais a promoção da diversidade e da inclusão em sua comunicação, reforçando seu compromisso contínuo com práticas responsáveis e representativas.

A importância dessa iniciativa é sublinhada por dados alarmantes: embora 56% da população brasileira se autodeclare preta ou parda, um estudo da Squid, Black Influence, Sharp, Site Mundo Negro e YOUPIX revela que influencers negros são menos remunerados e menos contratados para campanhas. O "Beleza Mais Diversa" surge como uma resposta direta a essa desigualdade na economia de creators.

Com foco na inclusão plena, o programa também estimula a participação de criadores negros PCDs, um grupo duplamente sub-representado. Atualmente, apenas 4,3% dos criadores de conteúdo digital são PCDs, em um país onde essa parcela da população corresponde a 9% do total. A L’Oréal reitera seu objetivo de dar protagonismo a essas vozes através da educação e capacitação.

“Nossa agenda de diversidade e inclusão é inegociável. O Beleza Mais Diversa não só acelera carreiras de criadores negros de conteúdo, mas também faz frente à desigualdade do mercado e promove a pluralidade no universo da criação”, afirma Márcia Silveira, Head de Diversidade, Equidade & Inclusão para Advocacy e Influência do Grupo L’Oréal no Brasil. “Este programa é um meio para construir narrativas fortes que, mais do que inspirar, serão vetores reais de transformação social.”

As inscrições no Creators Boost para os criadores do programa Beleza Mais Diversa EAD serão abertas no dia 20 de agosto e realizadas por meio de um site exclusivo para este fim. A parceria entre Creators Boost, da YOUPIX, e o programa Beleza Mais Diversa oferecerá sua tradicional trilha com 8 horas de conteúdo online, para capacitar criadores de conteúdo com o conhecimento essencial sobre ferramentas e plataformas, além de 4 horas exclusivas da L`Oréal ao vivo para dois mil criadores de conteúdo negros e PCDs, concedendo um certificado a todos os participantes ao término.

Para fortalecer a sua comunidade de criadores negros de conteúdo, o Grupo L’Oréal também lança a segunda edição do Beleza Mais Diversa, um programa de aceleração profissional para 60 criadores negros de conteúdo. Em parceria com o TikTok, YOUPIX, Spark, MOVER (Movimento pela Equidade Racial), REIS (Rede Empresarial de Inclusão Social) e L’Oréal Paris, a iniciativa busca democratizar o mercado criativo, amplificando vozes poderosas com impacto positivo na autoestima da população brasileira.

A jornada híbrida de quatro meses oferece trilha de conhecimento personalizada pela YouPix, vouchers para equipamentos e mentorias exclusivas com nomes como To de Crespa (@todecrespa), Danilo Mendes (@danmendesoficial) e Nathalia Santos (@nathaliasantos). Os criadores desenvolverão conteúdo para desafios de L’Oréal Paris, que lançará uma websérie exclusiva com os participantes no TikTok. Na edição anterior, o programa gerou resultados notáveis, com os criadores conquistando mais de 1 milhão de novos seguidores e um engajamento três vezes superior à expectativa inicial.

“O Beleza Mais Diversa significou transformação e oportunidade. Foi o programa que me mostrou que eu poderia ir além, mesmo em um espaço onde muitas vezes não nos enxergamos representadas. Através do programa, consegui desenvolver uma comunidade estratégica, aumentar minha relevância digital e consolidar minha carreira como criadora de conteúdo. Mais do que conhecimento técnico, o programa me deu confiança, visão de futuro e a chance de viver do meu sonho com profissionalismo e propósito.” compartilhou Carolinne Gonçalves (@carolinnega), ex- aluna do Programa em 2024.