100% ao ano? Gestora dobra rentabilidade combinando inteligência artificial com expertise humana

Investimentos em cripto podem render 100% ao ano? Com a ajuda de inteligência artificial, sim. E com expertise humana no comando, os ganhos podem ser ainda maiores

Essa é a ideia que guia a filosofia da Metrix, que alcançou 102,99% de rentabilidade no seu fundo master em 2023.

A gestora, totalmente focada em criptoativos, tem uma carteira carregada com 28 posições e completou seu primeiro ano com um retorno acumulado de 99,31%.

Como ela conseguiu? Com a filosofia Human & Machine .

O segredo no simples bem feito

A ideia é unir o potencial otimizador da IA às habilidades de um time bem capacitado, garantindo o retorno do portfólio dos clientes.

O sistema de pesquisa da empresa processa mais de 100 milhões de datapoints por dia e disponibiliza aos gestores mais de 100 indicadores em 9 categorias de análise.

Isso é possível graças à combinação de ferramentas de Inteligência Artificial com habilidades de uma equipe formada por engenheiros, matemáticos, gestores especializados e cientistas de dados.

Tempo bom para investir em criptoativos

Bernardo Bonjean, fundador e CGO da Metrix, acredita que os resultados reforçam o momento positivo para investir em criptoativos.

Em 2024, a gestora se prepara para o lançamento do fundo espelho no Brasil, com uma estratégia de distribuição totalmente centrada em assessorias de investimentos. A proposta é oferecer acesso à classe de ativos cripto para investidores no país.

