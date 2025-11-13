Bússola

Fundação investe US$ 500 mil em reciclagem de Juruti, no Pará

Parceria com o Instituto Recicleiros vai criar uma nova unidade de reciclagem e gerar trabalho digno para famílias de catadores locais

Projeto mira benefícios socioambientais para a região (Fundação Alcoa/Divulgação)

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 13h00.

Em colaboração com o Instituto Recicleiros, a Fundação Alcoa anunciou um investimento de US$ 500 mil para fortalecer o ecossistema de reciclagem em Juruti, no Oeste do Pará

O valor, que equivale a cerca de R$ 2,8 milhões, será utilizado na implantação de uma nova unidade de reciclagem, o desenvolvimento de um plano municipal de coleta seletiva e a oferta de capacitação técnica e suporte inicial às cooperativas.

O principal objetivo é melhorar a eficiência, a segurança e a geração de renda para aproximadamente 40 catadores e suas famílias.

“Com o apoio da Fundação Alcoa, vamos capacitar catadores locais, fortalecer a infraestrutura de reciclagem e ajudar Juruti a se tornar um modelo de economia circular na Amazônia”, diz Erich Burger Netto, diretor institucional do Recicleiros.

Esforço de sustentabilidade contínuo

A Fundação Alcoa concedeu, em maio deste ano, um subsídio adicional de US$ 90 mil para apoiar a Academia de Catadores Recicleiros. 

A plataforma de educação online é gratuita e oferece treinamento profissional e comportamental a membros de cooperativas em todo o país. 

O programa é complementado por sessões presenciais em comunidades onde a Alcoa atua e inclui módulos sobre operações, segurança, liderança, administração e governança, com objetivo de fortalecer a economia circular do Brasil desde a base.

Quando começam as obras no aterro sanitário de Juruti?

O aterro sanitário licenciado de Juruti tem início da construção previsto para junho de 2026 e terá capacidade total de 300 mil metros cúbicos. 

Na esteira de ações sustentáveis na região, a Alcoa Corporation também anunciou o investimento de R$ 29,5 milhões na obra. 

Com início das operações previsto para 2027, o aterro atenderá 50 mil moradores e substituirá o atual depósito irregular. 

