FDC e GSK Consumer Healthcare formam 1ª turma da Academia de Liderança

Para estimular o aprendizado contínuo e garantir que seus atuais líderes sejam embaixadores da cultura organizacional da empresa, a GSK Consumer Healthcare (CH) forma esse mês a primeira turma da sua Academia de Liderança, curso todo estruturado em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC). Ao todo, 78 líderes de diferentes áreas da empresa como Regulatório, Vendas, Marketing, Comunicação, Qualidade e Projetos participaram do treinamento que teve início em setembro de 2020.

“A Academia de Liderança foi pensada para contribuir com o desenvolvimento de nossos líderes e prepará-los para desafios que possam surgir, como a covid-19, que mudou o cenário mundial e exigiu respostas rápidas das empresas e de suas equipes”, declara o diretor de Excelência Comercial da GSK CH Brasil, Júlio Miele.

Por causa da pandemia, as aulas foram todas virtuais e, por isso, engajar os participantes foi um desafio constante para o Comitê de Desenvolvimento — grupo da GSK CH responsável pela estrutura da Academia e que reúne colaboradores de diferentes áreas como Vendas, Treinamento, Recursos Humanos, Excelência Comercial e Projetos.

Anna Salles, gerente de Treinamento e Engajamento Latam da GSK CH, fala sobre a importância da troca de experiência com executivos de outros segmentos. “Um ponto fundamental do projeto foi a construção da nossa visão sobre liderança. Com o apoio da FDC, contamos com a contribuição de executivos de empresas como Michelin, Itaú, Comgás, CBF, Doisélles e CeoLab, que compartilharam suas vivências e visões sobre o que é liderar”.

Para as próximas turmas, a GSK CH planeja alternar a Academia de Liderança com uma Escola para Futuros Líderes, com foco no desenvolvimento dos futuros gestores da empresa.

Academia de Liderança

A FDC, uma das nove melhores escolas de negócios do mundo, segundo o ranking do jornal britânico Financial Times (edição de 2020), destaca que o diferencial deste projeto é desenvolver o programa à medida que os encontros são realizados e de acordo com o feedback dos participantes. “Construímos um modelo totalmente dinâmico e orgânico, no qual as prioridades de foco em cada módulo foram sendo definidos paralelamente às mudanças pelas quais a organização foi passando. É um processo de desenvolvimento contínuo, que apoia e fortalece os líderes num momento especialmente desafiador”, afirma a gerente de projetos da FDC, Ana Cristina Dutra.

No início do treinamento foi proposta a busca pelo líder protagonista e, para isso, foi necessário analisar o contexto global e local dos negócios e de gestão, a comunicação, o entendimento sobre o potencial máximo da equipe, as estratégias de negócios e ferramentas da GSK CH, além do autoconhecimento, que inclui propósito e estilo de liderança.

