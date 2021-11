FDC convida secretário de Gestão do Ministério da Economia para bate-papo

A Fundação Dom Cabra (FDC) promove nesta terça-feira, 9, às 9h, o Web Café FDC Gestão Pública — Diálogos da Governança Pública Colaborativa. Estarão presentes Cristiano Heckert, secretário de Gestão do Ministério da Economia, e os professores da FDC Humberto Martins, e Renata Vilhena. As inscrições devem ser realizadas no site.

Esforços conjuntos entre governos e organizações não-governamentais para formular, implementar e avaliar as políticas e serviços públicos resultam em uma governança pública colaborativa. O modelo em rede, compreende esforços conjuntos que são essenciais para solucionar problemas públicos complexos enfrentados pelo estado brasileiro.

O objetivo do Web Café é levar a público o resultado de um amplo debate com especialistas sobre as questões críticas e perspectivas da governança colaborativa no Brasil abordando a grande diversidade de parcerias como público-público, público-privado e privado-privado para o enfrentamento de problemas do país.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também