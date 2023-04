É hora de voltar a cuidar da saúde para além da covid

Marcar exames de rotina, consultar os médicos regularmente e manter hábitos saudáveis. Todas essas atividades deveriam ser permanentes a fim de mantermos nossa qualidade de vida e evitar surpresas na saúde pessoal e da família. Porém, essa rotina foi interrompida pela pandemia de Covid-19, que sobrecarregou os sistemas de saúde de modo que as visitas rotineiras ficaram para depois. O problema é que, mesmo após a vacinação, muita gente ainda não conseguiu, ou mesmo priorizou, a retomada de suas visitas regulares ao médico.

No fim do ano passado, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) fez um levantamento que denunciava o grave impacto da pandemia no tratamento e diagnóstico de outras doenças. De 2020 a 2022, mais de um milhão de procedimentos hospitalares foram suspensos apenas no SUS (Sistema Único de Saúde). Entre as intervenções mais afetadas, estão cirurgias de pele, mamas, tratamento em nefrologia e consultas médicas. Outras enfermidades graves em que o diagnóstico precoce é fundamental também foram afetadas, como o câncer de mama. Segundo o Panorama da Atenção ao Câncer de Mama, que avaliou procedimentos de detecção entre 2015 e 2021, o país alcançou apenas 17% de cobertura mamográfica, sendo que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 70%.

Anualmente, no dia 7 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Saúde, data em que também remete à fundação da OMS, que completa 75 anos neste ano. Com o tema “Saúde para Todos”, a entidade planeja comemorar a data relembrando todas as conquistas e sucessos da saúde pública que melhoraram a qualidade de vida durante as últimas sete décadas, sendo também uma oportunidade de motivar ações para o enfrentamento dos desafios de saúde de hoje e de amanhã. Ainda é possível aproveitar a ocasião como um lembrete para voltamos a rotina pré-pandemia e evitar o avanço de outros males que assolam a sociedade com uma solução poderosa: o diagnóstico precoce.

Graças aos avanços tecnológicos na medicina de imagem, os profissionais da saúde conseguem detectar doenças com antecedência e aumentar as chances de cura dos pacientes. Ao longo de décadas, o desenvolvimento de dispositivos e soluções foi fundamental no tratamento de pessoas em diversas fases da vida. Um exemplo é a evolução da Inteligência Artificial (IA) que, implementada a sistemas de ultrassom, utiliza fusão de imagens e conseguem unir os resultados de uma ressonância magnética com a visualização em tempo real do sistema de ultrassonografia para gerar maior assertividade em procedimentos de biópsia guiados.

Outro avanço que se popularizou durante a pandemia foi a telemedicina, um método mais dinâmico de atuação entre os profissionais da saúde, no qual até dispositivos próprios foram criados para o acompanhamento em tempo real de exames entre os médicos, mesmo que estejam em locais diferentes. Consultas online também se tornaram uma boa alternativa, trazendo mais comodidade para pacientes que preferem ou não podem sair de casa. Segundo dados da pesquisa TIC Saúde, 33% dos médicos fizeram consultas à distância.

A tecnologia de fato facilitou e melhorou diversos processos para os cuidados com a saúde, mas as campanhas de conscientização e prevenção são essenciais para que as rotinas pré-pandemia, que incluem programas de check-ups, consultas eletivas e exames, possam voltar aos níveis recomendados.

*Walter Brandstetter é gerente clínico da divisão de HME da Samsung Brasil

