EY irá homenagear empreendedores que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social do país

Organizada pela consultoria EY em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, a 26ª edição do Programa Empreendedor do Ano Brasil terá cerimônia no dia 22 de novembro, no Villaggio JK, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela internet, a partir das 20h15.

Esta edição do evento terá uma nova categoria: Lifetime Achievement, dedicada a homenagear homens e mulheres empreendedores com uma longa trajetória e que tenham contribuído para o desenvolvimento econômico e social do país.

O prêmio já homenageou grandes nomes do empreendedorismo nacional, como Chaim Zaher (Grupo SEB), Helio Bruck Rotenberg (Positivo Tecnologia), Pedro Bueno (Grupo Dasa), Rodrigo Galindo (Kroton Educacional) e Rubens Menin (MRV).

Categorias e homenageados da 26ª edição:

Master - empreendedores e fundadores de empresas consolidadas e líderes em seus respectivos mercados de atuação: Antonio Soares (Dock); Jan Krueder (Química Anastacio); José Domingues e Talita Santos (GTEX) e Marco Billi (Eurofarma).

Emerging - empreendedores e fundadores à frente de empresas com crescimento acelerado no mercado: André Florence (Alice); Carolina Kia, Maurício Bueno e Wagner Foschini (weme); Christian de Cico, Daniel Paschino, Isis Abbud e Vitor de Araujo (Arquivei); Eduardo del Giglio (Caju); Fábio Camara (FCamara); Raul Matos (Biscoitê) e Thomas Gautier (Freto).

Impacto - empreendedores e fundadores de empresas que nasceram com a missão de responder aos desafios socioambientais em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que se guiem pelos princípios de ESG (Environmental, Social and Governance) e apresentem soluções com resultados efetivos: Arthur Covatti (DEEP); Eimi Arikawa e Osmar Bambini (umgrauemeio); Gustavo Fuga (vc_tb, antes 4YOU2); Raquel Cardamone (Bright Cities); Thiago Carvalho Pinto (eureciclo) e Wellington Vitorino (Instituto Four).

Executivo Empreendedor - CEOs que, por meio de seu trabalho, tenham ajudado a impulsionar o crescimento e a transformação de empresas consagradas no mercado: Tânia Cosentino (Microsoft).

Family Enterprise - empresas familiares que estejam na segunda ou terceira geração, relevantes em seu mercado de atuação, cuja gestão teve um impacto positivo nos negócios e na comunidade: Amanda Klabin (Klabin).

Lifetime Achievement - homens e mulheres empreendedores com uma longa trajetória e que tenham contribuído para o desenvolvimento econômico e social do país: Elie Horn (Cyrela).

O representante da categoria Master participará do EY World Entrepreneur Of The Year™, etapa global do programa, que acontece em junho de 2024, em Mônaco. Criado em 1986, nos Estados Unidos, o programa tem o objetivo de homenagear os principais líderes empresariais do mundo de diferentes setores que se destacam na condução dos negócios. A iniciativa chegou ao Brasil em 1998 e, desde então, já foram mais de 300 brasileiros reconhecidos pelo programa da EY.

“A EY reforça o seu compromisso de homenagear executivos de diferentes frentes e setores, capazes de transformar a realidade do mercado e o cotidiano das pessoas. O Empreendedor do Ano acontece há 25 anos e, desde então, é um marco da EY valorizar e incentivar os negócios mais inovadores e as iniciativas sociais de maior impacto”, conta Raquel Teixeira, sócia de EY Private para América Latina e líder dos programas Empreendedor do Ano Brasil e Winning Women Brazil.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Com diluição de despesas, Grupo SBF tem lucro líquido ajustado de R$70,5 milhões

O que são Search Funds e por que eles estão em alta no setor tecnológico?

Faturamento da Vivara cresce 20,7% no 3° trimestre de 2023