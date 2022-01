Estágio, PJ e CLT: confira 100 vagas disponíveis no setor de inovação

Neste início de ano, startups do mercado brasileiro buscam profissionais interessados em trabalhar na área da tecnologia, vendas, comercial, marketing, comunicação, design, financeiro, entre outros setores. São ao menos cem vagas. As oportunidades atendem todos os níveis de experiência.

Para quem quer trabalhar diretamente com tecnologia, marcas de diversos ramos de atuação procuram também experts em dados e desenvolvimento. Confira a listagem que a Bússola separou.

Compugraf

A Compugraf, provedora de soluções de segurança da informação, privacidade de dados e governança, está com oito oportunidades abertas, entre elas Analista de Segurança da Informação Pleno (F5), Business Development Lead, Analista de Infraestrutura Pleno/Sênior, Analista de Segurança da Informação Pleno (Check Point), Analista Programador Pleno/Sênior, Arquiteto de Soluções, Analista de Negócios Júnior e Analista Programador Júnior. A preferência é por candidatos com inglês intermediário.

A empresa oferece salários compatíveis com o mercado no regime CLT e benefícios como ticket refeição e alimentação, assistência médica e odontológica, reembolso de estudos e PLR. Atualmente a companhia está trabalhando em home office, mas com possibilidade de atuar presencial esporadicamente em 2022 no escritório localizado na região da Consolação, em São Paulo. Para mais informações e inscrição, os interessados devem acessar o link.

Motim

A Motim, aceleradora de reputação e gestora de posicionamento, está com três oportunidades abertas, entre elas Assessor(a) de Imprensa, Redator(a), Especialista de Conteúdo (LinkedIn/Ghostwriting). A preferência é por candidatos que já tenham alguma experiência nas áreas em questão. O modelo de contratação é PJ e o formato de trabalho é home office com encontros quinzenais. É oferecido benefícios como vale-transporte, vale-refeição, auxílio internet, subsídio de experiências de conhecimento, bônus por performance, 13º salário e férias remuneradas.

Quem quiser saber mais informações sobre as vagas e se inscrever, deve acessar os links anteriores ou clicar aqui.

NeoAssist

Empresa de tecnologia omnichannel de atendimento ao cliente, a NeoAssist está com 12 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para Analista de Customer Success, Analista de Infraestrutura Web Pleno, Analista de Projetos Pleno, Assistente Executivo Bilíngue, Business Development Representative, Pessoa Desenvolvedora Front End Pleno — Angular.JS/ Vue.JS, Pessoa Desenvolvedora PHP Pleno, Pessoa Desenvolvedora PHP Senior, Especialista UX/UI Designer, Executiva de Contas Sr, Product Manager e SysAdmin Sr.

Todas as vagas são para a cidade de São Paulo. A NeoAssist também conta com um banco de talentos, em que é possível se candidatar para futuras oportunidades. Para mais informações e inscrição, os interessados devem acessar este link.

Estratégia Educacional

O Estratégia Educacional, grupo de aprendizagem, acaba de anunciar a abertura de 14 vagas de emprego para os times das áreas Comercial, Marketing, Audiovisual, Tecnologia, Design e Financeiro, na cidade de São Paulo. As vagas são para a sede do Estratégia, em São Paulo (SP), com modelo de trabalho híbrido.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e pacote de benefícios, como: plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, seguro de vida, ajuda de custo home office, entre outros. Os interessados devem se inscrever nas vagas de interesse através do link. Os profissionais que quiserem aplicar nas áreas de Tecnologia e Design precisam utilizar uma página específica para esses departamentos.

Ramper

A Ramper, plataforma de prospecção e engajamento de leads B2B, está com 20 novas vagas de emprego. A maior parte das vagas são para a área de Marketing, com nove oportunidades. Para a área de Customer Success, que tem crescido de forma consistente, existem oportunidades para Analista CSM, Analista Ongoing, Coordenador(a) de Suporte e Customer Success Operations (CS OPS).

Na área de Tecnologia & Produto, as vagas são para Desenvolvedor(a) Back-end, Desenvolvedor(a) Front-end e Desenvolvedor(a) FullStack. Já em Vendas, a startup oferece oportunidade para Executivo(a) de Conta.

As novas posições refletem o crescimento consistente da base de clientes e o foco da empresa na expansão de seu portfólio, e na evolução e desenvolvimento tecnológico de suas soluções, movimento acelerado pela captação de R$ 8 milhões anunciada em 2021.

As inscrições para as vagas podem ser realizadas neste link.

Agrotools

A Agrotools, empresa de tecnologia e inteligência para o agronegócio no Brasil e América Latina, anuncia a abertura de 30 vagas de emprego para diversas áreas de atuação, como tecnologia, desenvolvimento, comercial e financeiro. As oportunidades disponíveis incluem vagas para home office integral e/ou híbrido.

São elas Scrum Master, Product Leader/Product Owner, Desenvolvedor (a) de Software Full Stack, Dev & QA Manager (Chapter Leader), Geospatial Data Manager (Chapter Leader), Coordenador(a) de Projetos em Supply Chain, Customer Service Manager (Chapter Leader), Analista de Desenvolvimento de Negócios, Analista de e-commerce/Marketplace, Analista de Testes (QA), Estagiário(a) Comercial, Estagiário financeiro, Inside Sales/E-commerce e Sales Development Representative (Bilíngue).

Todas as vagas contam com regime de contratação CLT e benefícios como plano de saúde, plano odontológico, VR/VA, seguro de vida, auxílio home office, plano de carreira, programa de indicação, day off e Gympass.

Para participar do processo seletivo e consultar todas as informações sobre as oportunidades, os candidatos devem acessar a página de carreiras da Agrotools no site da plataforma Gupy.

Company Hero

A Company Hero acaba de anunciar a abertura de 18 vagas de emprego. As oportunidades de trabalho contemplam áreas de atuação como desenvolvimento, tecnologia, design e UX. No último ano, a empresa dobrou o tamanho do time, chegando aos 80 colaboradores.

Em 2022, a empresa deve atingir a marca de 120 funcionários. O processo seletivo tem vagas para regime home office (remoto integral), híbrido e presencial nas cidades de São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista, e Florianópolis (SC).

Todas as vagas contam com benefícios como férias remuneradas e flexíveis, plano de saúde, aporte mensal da Company Hero em uma conta de investimento individual para obter Previdência Privada sem taxas, cultura de feedback 360º para desenvolvimento, bônus por metas e desempenho, happy hour online com toda a equipe e day off de aniversário.

Para participar do processo seletivo e consultar todas as informações sobre as oportunidades, os candidatos devem acessar a página de carreiras no site da Company Hero.

