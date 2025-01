Entenda como evitar um checkout ruim, motivo do abandono de 7 em cada 10 carrinhos no e-commerce

Por André Cruz, CEO da Digital Manager Guru*

Quando pensamos em vendas online, o foco normalmente vai para o que podemos fazer para atrair mais clientes – anúncios, SEO, redes sociais. Mas, se há uma coisa que aprendi ao longo da minha carreira, é que atrair o cliente é apenas metade do caminho. A outra metade, muitas vezes negligenciada, é fazer com que ele finalize a compra, e para isso, o checkout precisa ser quase perfeito.

Sabe aquela frustração que sentimos quando estamos prestes a comprar algo e, de repente, o processo de pagamento é complicado demais, cheio de etapas desnecessárias? Pois é, muitos clientes desistem da compra por isso. E a estatística não mente: segundo estudo do Instituto Baymard, 7 em cada 10 carrinhos de compras são abandonados, e um dos principais culpados é justamente o checkout. Quando o processo é complicado ou demorado, 22% dos clientes simplesmente desistem da compra. Imagine o impacto disso em suas vendas!

Menos etapas no checkout, mais conversões

Junto com o meu time, nos dedicamos a entender e solucionar esse problema. A primeira lição que aprendemos é que menos é mais. Simplificar é a palavra-chave – reduzir as etapas, pedir apenas o essencial, e fazer o cliente se sentir no controle da compra. Mas isso não significa abrir mão da segurança. Desenvolvemos um checkout para oferecer segurança e praticidade nas transações, contando com certificação PCI Compliance, que garante a adesão a altos padrões de segurança, protocolos SSL e controle de acesso aos dados de venda.

Para mim, e o que trago para minha equipe, é que priorizar a segurança é parte fundamental do processo de checkout. Por isso, integramos apenas com processadores certificados pelo selo PCI e registrados no Banco Central, o que significa que cada transação é protegida e segue rigorosamente as regulamentações financeiras. Isso também significa proteger o próprio vendedor contra fraudes, uma preocupação que sabemos ser essencial.

Velocidade importa. E muito

Outro ponto que vejo ser muito discutido (e pouco colocado em prática) é a importância da velocidade. Ninguém gosta de esperar, especialmente no momento da compra. Pequenas demoras podem custar vendas preciosas, e com a alta taxa de abandono de carrinhos que mencionei, faz sentido repensar cada detalhe que pode agilizar o checkout. Um checkout rápido e seguro é, na minha opinião, um dos maiores investimentos que uma loja pode fazer.

Design responsivo é indispensável

E falando em experiência, é impossível ignorar a questão do design responsivo. A maior parte dos acessos hoje vem de dispositivos móveis, e isso se reflete nas transações. Um checkout que se adapta a qualquer tela, seja celular ou desktop, torna a experiência de compra prática e fluida para o cliente. Um checkout intuitivo é aquele em que o cliente encontra tudo no lugar certo, sem precisar pensar muito. Esse tipo de detalhe parece simples, mas faz uma diferença enorme.

No final das contas, um bom checkout é aquele que passa despercebido. Não quero que o cliente fique impressionado; quero que ele finalize a compra sem sequer perceber o processo, de tão fácil e intuitivo. O formato ideal é aquele que deixa a marca pela sua simplicidade e eficiência, não pela quantidade de passos ou pela complexidade.

Essa é a filosofia que sigo: descomplicar a vida do vendedor e a de seu cliente, tornando o checkout um aliado na conversão e não um obstáculo. Sabemos que o processo de pagamento otimizado não é só uma melhoria técnica; ele é parte da experiência do cliente e impacta diretamente o sucesso de uma loja virtual e negócio online.

*André Cruz possui mais de 20 anos de experiência e está à frente da Digital Manager Guru, plataforma de vendas online que centraliza tecnicas para uma estratégia digital eficaz, incluindo checkouts de alta conversão, métricas e indicadores, ROI em tempo real e integrações com ferramentas de marketing e pós-vendas.

