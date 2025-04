Empresas do setor elétrico criam iniciativas para a capacitação de mulheres eletricistas

Com cerca de uma mulher para cada quatro homens, o setor elétrico é historicamente mais masculino do que feminino. Mas novas iniciativas de empresas de energia têm mudado o cenário.

Essas ações são parte da crescente importância do conceito de ESG, ou “Ambiental, Social e Governança”, que só em 2024 cresceu 24%, com sete em cada dez empresas brasileiras adotando iniciativas dentro da sigla.

As ações ESG visam promover inclusão e impacto social positivo, além de garantir sustentabilidade para os negócios e a economia global.

Listamos, a seguir, três iniciativas que dão destaque para as mulheres no setor elétrico.

1. Mais mulheres eletricistas em MT

Em Cuiabá (MT), a Energisa formou neste início de ano a sua primeira turma 100% feminina no curso de eletricista de distribuição.

Mais de 20 mulheres participaram da capacitação gratuita, com cinco meses de duração — três deles realizados no Senai e os dois finais no centro de formação da própria empresa.

Junto à qualificação, todas as alunas foram contratadas desde o início do curso. A postura da empresa visa o compromisso com a empregabilidade e o protagonismo feminino dentro da companhia.

“Durante a formação eu cresci tanto profissionalmente como pessoalmente. Ser eletricista hoje pra mim é uma oportunidade que vou abraçar e vou servir com alegria e amor”, relata Giovana Martins da Silva, uma das alunas contratadas.

2. Uma escola de eletricistas só para mulheres

A Neoenergia aposta na capacitação há mais de dez anos. A empresa criou a primeira escola de eletricistas voltada exclusivamente para mulheres.

Desde 2013, o programa já formou mais de mil profissionais, com cerca de 70% de aproveitamento nas contratações.

Reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como exemplo global em diversidade, equidade e inclusão, a escola também já recebeu o selo dos ‘Princípios de Empoderamento das Mulheres’, promovido pela ONU Mulheres, OIT e União Europeia.

Os cursos são realizados gratuitamente em parceria com o Senai e, em São Paulo, com a Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), e aliam teoria e prática para uma formação técnica completa.

3. Programa com foco na empregabilidade

O Grupo Equatorial também tem reforçado sua atuação nesse cenário ao garantir, por meio do Programa Escola de Eletricistas, a participação ativa de mulheres nos cursos profissionalizantes.

Desde 2022, a empresa já realizou cinco turmas exclusivas para mulheres, somando 382 alunas formadas .

No total, 24% de todos os formados até o momento são mulheres — número expressivo em um setor ainda majoritariamente masculino.

“O Programa Escola de Eletricistas tem sido essencial para abrir novas portas, especialmente para as mulheres, que hoje ocupam um espaço cada vez mais significativo e representativo”, diz Fernanda Sacchi, diretora de gente e gestão do Grupo Equatorial.

A diversidade é uma das prioridades do programa, que busca abrir portas, romper estigmas e valorizar talentos femininos nas sete regiões onde a companhia atua.

Onde as mulheres podem encontrar oportunidades em 2025?

O Grupo Equatorial acaba de abrir as inscrições para a edição 2025 da Escola de Eletricistas, com 400 vagas distribuídas entre os estados de Alagoas, Amapá, Maranhão, Pará, Piauí, Goiás e Rio Grande do Sul.

A capacitação, gratuita, será realizada em parceria com o Senai e terá duração aproximada de quatro meses.

O programa oferece ajuda de custo para os alunos. Este ano o curso conta com novos cursos técnicos e um acompanhamento pós-formação, com foco na empregabilidade das mulheres, e homens, eletricistas e no mapeamento da trajetória dos alunos formados.

