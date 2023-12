Empresa produz tecidos que convertem calor em raios infravermelho, melhorando performance esportiva

A indústria têxtil brasileira está na vanguarda do movimento que une tecnologia às vestimentas do dia a dia. A todo momento surgem inovações em tecidos que proporcionam saúde e até mesmo melhoras no desempenho de atividades físicas.

Apostando neste movimento, a empresa catarinense Diklatex apresentou a linha "Infraboost", em seu lançamento da coleção Verão 2025. Os tecidos inteligentes criados pela companhia são feitos de poliamida com tecnologia infravermelha. Eles têm a capacidade de absorver o calor corporal e liberá-lo como raios infravermelhos de longo alcance, que penetram na pele e estimulam a microcirculação e o metabolismo celular.

Segundo os desenvolvedores do tecido, o resultado é um aquecimento profundo, que revigora, tonifica o corpo e aumenta a elasticidade muscular. Em atividades físicas, esse reaproveitamento de energia proporciona melhor desempenho e melhor recuperação muscular após o exercício.

“É o tecido perfeito para roupas esportivas de alto desempenho, ou para roupas para bem-estar e recovery, como peças de compressão e controle, e segundas-peles", afirma Eduardo Habitzreuter, Gestor de Engenharia, Qualidade e Inovação da Diklatex.

Como funciona?

Eduardo explica que SENSIL® Innergy é uma fibra de nylon 6.6 que contém um aditivo mineral natural integrado que converte a energia térmica do corpo humano em raios infravermelhos longos (FIR).

A tecnologia (FIR) reflete a energia térmica emitida naturalmente pelo usuário de volta a ele. "O corpo humano emite continuamente energia em suas atividades diárias, como caminhar, dormir, correr e trabalhar. Quando essa tecnologia é aplicada diretamente às fibras do tecido, a emissão de infravermelho se torna um processo contínuo", explica.

Mas raios infravermelhos não são prejudiciais?

A FIR é amplamente utilizada em terapias corporais, como lâmpadas infravermelhas em fisioterapia – e não é prejudicial à pele. A fibra é certificada pela norma Oeko-Tex 100, para garantir que até um bebe a possa utilizar.

“Como curiosidade, no Japão, os raios infravermelhos longos são chamados de “a luz da vida” porque, dentre as ondas de luz emitidas pelo sol, esses raios infra-vermelhos fornecem calor e promovem a função celular. FIR, ao contrário da luz ultravioleta, são seguros para humanos”, detalha Eduardo.

Ele ainda ressalta que a fibra é opaca com propriedades de proteção UV devido às partículas de óxido de minerais naturais adicionadas na fase de produção do polímero, que criam barreiras aos raios solares.

“É importante mencionar que a proteção UV é uma combinação das propriedades da fibra e do tecido, bem como o uso correto da peça de roupa, como tamanho adequado ao consumidor”.

Investindo no avanço tecnológico

Os produtos da linha Infraboost, produzidos com a fibra SENSIL® Innergy da Nilit, líder global na produção de poliamida 66 de origem israelense, são destaque entre os lançamentos da empresa. O principal objetivo da DiKlatex é reforçar seu posicionamento técnico, tecnológico e sustentável, que hoje representa 30% do volume de produção.

“Nesse cenário em constante evolução, a indústria têxtil brasileira continua a surpreender com inovações que elevam o conforto, o desempenho e a saúde dos consumidores, tornando a moda não apenas uma declaração de estilo, mas também uma busca pelo bem-estar”, afirma o CEO da DiKlatex, André Jativa.

