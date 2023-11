A aposta da rede hospitalar Americas na região de Campinas - SP foi marcada pelo investimento total de R$ 30 milhões em 2022. A soma foi utilizada em avanços tecnológicos, infraestrutura, qualidade, segurança e ampliação do corpo clínico no Oncologia Americas, um dos mais estruturados complexos oncológicos de Campinas.

No complexo, são feitas desde consultas periódicas, que visam a detecção precoce do câncer, passando pelo diagnóstico e tratamento da doença, até a reabilitação segura do paciente. A especialidade estratégica da rede atua com o objetivo de fortalecer a linha de cuidado integrado.

Recentemente, para dar continuidade aos avanços em uma nova fase de crescimento e gestão, a empresa investiu R$ 3,5 milhões na expansão da infraestrutura do Instituto Radium, que inaugurou seu novo espaço dedicado exclusivamente à infusão de medicamentos antineoplásicos e imunobiológicos. O instituto é um dos principais centros da cidade a oferecer a crioterapia, touca hipotérmica utilizada contra a queda do cabelo durante a quimioterapia, sem ônus ao paciente.

“Somos referência em oncologia e nos orgulhamos de ter um quadro formado por profissionais renomados, infraestrutura robusta, tratamentos de ponta e equipe multidisciplinar, necessários para atender a alta demanda da especialidade”, destaca Fernando Meton, diretor de Oncologia da rede Americas.

Novos membros

Na nova fase, o Instituto Radium de Oncologia, passa a contar com a ampliação do quadro de médicos e novo líder da especialidade. O médico oncologista clínico, Dr. Otavio Martucci, chega com uma equipe multidisciplinar para assumir a coordenação da Oncologia trazendo a sua expertise de mais de 20 anos e com diploma de mérito médico pelos serviços prestados no campo da medicina ao município de Campinas.

“A nossa chegada é um incremento à estrutura do instituto que já tem uma história de reconhecimento e há 46 anos presta serviços de saúde com excelência em Campinas. A equipe que me acompanha é experiente, diferenciada e capacitada para oferecer o melhor ao paciente. Não desejamos oferecer apenas tratamentos e, sim, cuidados em sua essência”, reforça.

Com foco no tratamento integrado, o Hospital Madre Theodora, por sua vez, conta com a chegada do médico oncologista, Felipe Osório Costa, como Coordenador de Oncologia da unidade. Renomado médico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), trouxe um time de profissionais experientes composto de oncologistas e hematologista. “Os novos profissionais de saúde se juntam às equipes já atuantes no hospital, com o objetivo de atender a população da região de forma acolhedora e com excelência técnico-científica”, explica o especialista.

“Nossa missão é transformar o complexo de Campinas em um centro de referência de tratamento oncológico do interior do Brasil, no aumento e valorização a participação da equipe multidisciplinar no cuidado do paciente, com o intercâmbio científico com outras unidades da rede Americas, além de aliar a alta tecnologia ao tratamento humanizado para oferecer cuidado integral ao paciente”, finaliza Fernando Meton.

