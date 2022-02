Em especial a Frank Capra, plataforma lança 2 novos filmes do diretor

Nascido na Itália, Capra mudou a história do cinema americano. Ganhador de três Oscars de Melhor Diretor, o homenageado construiu personagens e histórias que marcaram o tempo e se eternizaram na cultura norte-americana. Pensando nisso, a BP Select, plataforma de streaming da Brasil Paralelo, programou uma semana em homenagem ao diretor, com lançamento de dois novos filmes no catálogo.

Confira a programação da semana:

Quarta-feira, 9: 20h — Live no Instagram da BP Select: “O que os grandes filmes do cinema têm a nos ensinar?”, com Guilherme Freire e Lucas Ferrugem.

Quinta-feira, 10: 20h — Streaming BP Select; Estreia de “O Galante Mr. Deeds” e “Adorável Vagabundo”, acompanhados de Análise em vídeo.

Sexta-feira, 11: 11h — Cinecast Red Pill no YouTube da Brasil Paralelo; “O cinema de Frank Capra e análise da estreia dos dois filmes da semana”, com Flávio Morgenstern, Lucas Ferrugem, Guilherme Freire e Marcos Ruppelt.

Sexta-feira, 11: 18h — Live no Instagram da BP Select; “A influência de Chesterton no cinema”, com Guilherme Freire e Sociedade Chesterton Brasil.

Sábado, 12: 20h — Reestreia de A Sétima Arte — Episódio 5 no YouTube da Brasil Paralelo.

Depois de “A Felicidade Não se Compra” e “A Mulher faz o Homem”, sucessos incontestáveis entre os assinantes, o streaming irá disponibilizar “O Galante Mr. Deeds” e “Adorável Vagabundo”.

São quatro obras do diretor em um catálogo de filmes selecionados a dedo para você poder apertar o play sem medo.

Além disso, aqueles que aproveitarem para garantir a assinatura até dia 13 deste mês, participarão do sorteio de dez kits temáticos com uma caneca personalizada da Brasil Paralelo e o livro “O Homem que Era Quinta-Feira”, de Chesterton, escritor que influenciou Frank Capra.

