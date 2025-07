Ele virou CEO e sua empresa vai colocar um ‘A’ de ‘acessibilidade’ na sigla ESG

Quem vê acessibilidade digital como caridade esquece que os cerca de 60 milhões de brasileiros que precisam dela também são consumidores. É falsa a crença de que essa população é minoria, e as empresas que operam no digital, mas não oferecem acessibilidade podem estar com um público reduzido em cerca de 30%.

Atendendo a mais de 5 mil clientes em 11 países, a Audima oferece soluções em acessibilidade digital que permitem que grandes marcas, como Itaipu Binacional, Minerva Foods, Serasa e Tramontina, se livrem dessa desvantagem.

Em 2017, quando fundou a companhia, Luiz Pedroza enxergava uma oportunidade de fazer negócio e, ao mesmo tempo, causar impacto social. Na época, menos de 1% das empresas brasileiras possuíam sites com ferramentas de acessibilidade. Hoje, o volume subiu para 2,9% e Luiz enxerga resultado sólido.

“A pessoa que precisa de acessibilidade é cliente, tem poder de compra e vai escolher quem a respeita. Meu desafio era dialogar com marcas e fazê-las entender que no fim das contas estão perdendo a oportunidade de atender um público enorme”, conta.

Em 2024, a Audima registrou aumento de 23% no faturamento, e projeta 30% para este ano. A dor que Luiz identificou continua cada dia mais aguda, e o executivo vê espaço amplo para expansão. Mas ele não quer somente vendas e lucro. Saindo da posição de diretor comercial para CEO, Luiz assume papel mais estratégico e se prepara para fundar um movimento.

Ambiental, Social, Governança e… Acessibilidade?

“O grande resultado ao longo desses anos foi que consegui vender a Audima para muitas empresas grandes. Elas formam um ecossistema junto com agências e formadores de opinião que já fomentam inclusão e acessibilidade digital no mercado. Assumindo como CEO eu pensei, precisamos dar um passo além e transformar isso em um grande movimento social B2B”, conta.

Este é o desafio de Luiz para 2025: criar um movimento, uma entidade para advogar, trabalhar e criar conteúdo voltado à conscientização da urgência e da oportunidade na acessibilidade digital.

O primeiro passo será o rebranding da Audima, que já está em processo e tem previsão para estar pronto no final deste ano. O segundo, será conectar os grandes atores deste movimento:

Entidades públicas,

Personagens chave dentro das empresas atendidas,

Grupos de interesse – aqueles que precisam de ferramentas de acessibilidade.

E a rede já está praticamente montada. Quando fundou a Audima, Luiz não tinha apenas uma ideia, mas também uma estratégia efetiva.

A o caminho para relações sólidas no B2B

Formado em Administração, o empresário de 33 anos começou sua carreira com um estágio na Apex Brasil, onde foi iniciado no universo da sustentabilidade. Mas seu verdadeiro aprendizado veio após se formar, quando começou a carreira de empreendedor com um quiosque da franquia Megamatte.

“A barriga no balcão, e o você cara a cara com o público, é a maior escola que fiz. Para qualquer pessoa que lida com o público diretamente, esse é o maior MBA que ela pode fazer", conta.

Com a experiência adquirida, Luiz tomou a decisão de começar a Audima atendendo à mídia, em sites de notícias e afins. O objetivo era oferecer a áudio transcrição para quem mais precisava e depois passar para o mercado B2B Enterprise, com grandes empresas que valorizam governança, sustentabilidade e relações sólidas a longo prazo.

A estratégia teve sucesso e depois da pandemia de Covid-19, com tudo sendo feito digitalmente e a procura pela acessibilidade digital em alta, a empresa decolou. Os contatos feitos formaram as bases do movimento social que ele planeja, pois Luiz fez questão de construir relações de confiança com um modelo de Pesquisa & Desenvolvimento baseado na cooperação.

Cocriação é o que gera valor para os produtos

“Chamamos de testes holísticos. Eu não tenho nenhuma deficiência e não posso ser a pessoa que valida as ferramentas. Nós validamos com grupos de PCDs e neurodivergentes dos nossos clientes. Isso gera quase que uma intimidade, uma proximidade muito grande entre nós e os nossos clientes”, conta.

Essa postura de cocriação é o que permitiu o desenvolvimento completo das mais 20 tecnologias proprietárias, incluindo tradução em Libras, descrição automática de imagens, contraste inteligente para daltónicos e resumos com inteligência artificial.

O modelo de negócio funciona com contratos, de duração mínima de um ano. Falando sobre a vitalidade do produto, o executivo conta que a maioria dos contratos são de dois a cinco anos, a taxa de churn da empresa é de menos de 3% e as soluções podem aumentar em até 400% o tempo de permanência em página.

Acessibilidade digital está um pouco longe do que ele pretendia fazer quando era jovem. Luiz queria o segmento de alimentação, mas mudou quando concluiu as atividades do seu quiosque. Foi sua irmã, que possui dislexia, que o inspirou. Ele observou nela uma dor compartilhada por muitos e quanto mais pesquisava, mais aparente ficava a urgência da acessibilidade digital.

“Não existe inclusão social sem inclusão digital, porque nossas vidas estão cada dia mais digitais. Para diminuir a desigualdade, é preciso investir nisso. Esse é o peso que tem o movimento que estamos construindo”, conta, enfatizando a urgência.

Futuro norteado pela escuta

Para 2025, a Audima prevê o lançamento do rebranding e do movimento – que, a propósito, não se chama “ESGA”, mas já está batizado. O foco segue no áudio como ferramenta de inclusão, mas Luiz conta que estão “dando voz para quem antes não era ouvido com parcerias para tornar a internet mais acessível para todos”.

A empresa expandiu para a América Latina em 2021, com presença em países como Chile, Argentina, Peru e Colômbia. 30% da receita vem de fora e a projeção é de chegar a até 50% a partir de 2027.

Como Luiz conseguiu desenvolver, se destacar e crescer um negócio dentro dos preceitos do ESG e do impacto social? Ele conta: “Empatia, humanidade e principalmente escuta ativa. Isso vale para os meus liderados, para os times, para clientes e para o mercado. Tudo que a Audima fez até hoje, e o que ainda vai fazer, foi ouvindo o outro. Isso que, de fato, permite que a gente consiga captar oportunidades e se conectar com quem quer fazer junto. O movimento é um exemplo disso. Ele vem do escutar”.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube