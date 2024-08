Acessibilidade: tecnologias assistivas ainda são raras no Pix, aponta pesquisa

A acessibilidade nos meios digitais ainda é um assunto pouco explorado entre as áreas de tecnologia e de serviços bancários, aponta uma pesquisa da consultoria de tecnologia da informação NTTData.

Apenas 0,46% dos 21 milhões de sites ativos no país atendem a todos os requisitos de acessibilidade, que visam incluir as 30,3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. O dado do Movimento Web Para Todos aponta para a exclusão digital que vivem os PCD no Brasil.

O levantamento ainda aponta que dos 2.369 aplicativos para dispositivos Android com mais de 10 milhões de usuários, apenas 14,64% possuem descrições de imagem, método utilizado na inclusão de usuários cegos e com baixa visão.

Nos meios de pagamento, o mesmo cenário de exclusão é percebido: apesar do crescimento na bancarização e o uso de tecnologias cada vez mais avançadas no setor financeiro, a acessibilidade ainda não está entre as prioridades do setor.

deficiência visual, enquanto 17 têm recursos para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Entre as mais de 700 instituições que são autorizadas a ofertar o Pix, modalidade de pagamento mais utilizada em 2023 , apenas 35 oferecem acessibilidade para a transação: 34 contam com ferramentas para pessoas com, enquanto 17 têm recursos para pessoas comou

Tecnologias assistivas: autonomia para PCD

O estudo debate a inclusão de tecnologias assistivas, ou seja, que permitam a navegação por pessoas com deficiência. A falta de autonomia para acessar sites e aplicativos impacta na gestão financeira, uma vez que realizar simples operações como pagamentos e aberturas de contas se torna difícil sem a presença de uma pessoa sem deficiência. “Para utilizar a internet, essas pessoas em muitos casos podem necessitar de mouses ou teclados adaptados e, dependendo da severidade da deficiência, recorrer a navegação pelos olhos ou pela voz”, aponta o relatório.

A pesquisa realizou testes de usabilidade e acessibilidade para identificar quais as maiores barreiras tecnológicas para o acesso aos serviços financeiros digitais. A abertura de conta, que normalmente é feita a partir de leituras de QR Codes ou da coleta de biometria, é excludente com pessoas com dificuldades de locomoção, tetraplegia e deficiência visual. O login e acesso à conta, assim como o crédito pessoal, costumam exigir do PCD o auxílio de outra pessoa pelas dificuldades no uso de Token e preenchimentos de informações.

O pagamento de boletos, por sua vez, demanda o preenchimento de muitos números, com uma usabilidade que afasta pessoas com deficiência física. O uso de carrosséis laterais, áreas de clique pequenas ou ausência de setas de rolagem dificulta o acesso a informações e à leitura. O Pix aparece novamente como ferramenta de acessibilidade crítica, já que colar chaves e inserir valores demanda um grande esforço de pessoas com dificuldades de locomoção.

O estudo ainda descobriu que a maioria das pessoas com deficiência entrevistadas não utiliza smartphones pelas dificuldades com os dispositivos, como ao segurar o aparelho ou devido ao tamanho dos ícones na tela. O acesso aos serviços digitais é feito pelo notebook ou desktop. Por isso, serviços bancários que priorizam o acesso pelo celular acarretam dificuldades para o acesso de PCD.

Práticas pela inclusão

A pesquisa da NTTData sugere boas práticas para garantir o acesso aos serviços bancários por pessoas com deficiência:

Ouvir as demandas da comunidade e implementar as melhorias nos softwares, atendimentos e processos de cybersegurança;

da comunidade e implementar as melhorias nos e processos de Adaptar as interfaces de acordo com cada deficiência, como recursos por voz , teclas de acesso rápido, controle por movimento ocular , teclado virtual e aceitação de mouse externo;

de acordo com cada deficiência, como , teclas de acesso rápido, controle por , teclado virtual e aceitação de mouse externo; Realizar testes de usabilidade e acessibilidade durante o desenvolvimento de novos produtos e serviços financeiros digitais;

de novos produtos e serviços financeiros digitais; Buscar parcerias com centros de referência no desenvolvimento de tecnologias assistivas, como hospitais e universidades;

no desenvolvimento de tecnologias assistivas, como hospitais e universidades; Oferecer um serviço de táxi acessível para clientes que precisem ir até uma agência física tratar de questões e preferências da conta bancária.

“Ainda há muito a ser feito para garantir que as pessoas com deficiência física tenham acesso aos serviços financeiros de que precisam. Isso inclui a necessidade de desenvolver produtos financeiros digitais que sejam mais acessíveis e intuitivos. O uso das tecnologias assistivas poderá facilitar esse caminho à acessibilidade”, aponta o relatório.