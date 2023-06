É possível usar o carro na compra de imóveis? Incorporadora imobiliária oferece a opção

A Helbor Empreendimentos S.A., incorporadora imobiliária com mais de 45 anos de tradição no Brasil, vai possibilitar que clientes usem seus veículos como entrada ou para abater o saldo devedor na compra de um imóvel no “Só a Helbor Tem - Turbo”. A edição especial do evento será realizada neste final de semana nas cidades de São Paulo e Curitiba.

A parceria da Helbor com a Loop Carros, autotech especializada em negócios automotivos, é inédita e possibilitará que os interessados em adquirir um imóvel da incorporadora, seja para morar, seja para investir, possam utilizar seus veículos para dar entrada no negócio ou para abatimento do saldo devedor do imóvel.

Durante o evento, consultores especializados da Loop farão a avaliação e laudo do veículo na hora para que o cliente possa utilizar esse valor integralmente na compra de um imóvel da Helbor.

Um evento único

Além disso, durante o “Só a Helbor Tem - Turbo” serão oferecidas taxas de financiamento imobiliário menores do que as disponíveis no mercado, por meio de parceria da Helbor com o Bradesco. E tem mais: quem adquirir um empreendimento no evento terá benefícios como seis meses de taxa ordinária de condomínio gratuita, e pontos Livelo, para quem comprar unidades de empreendimentos em fase de construção.

“Trata-se de um evento único e pioneiro no mercado imobiliário. Já realizamos mais de 100 edições do ‘Só a Helbor Tem’. É um dos nossos eventos mais tradicionais, mas desta vez incluímos um diferencial de facilitar a entrada do imóvel, trazendo uma autotech como parceira para dar liquidez a um ativo dos interessados em adquirir um apartamento com a assinatura da Helbor”, afirma Fabiana Lex, diretora de marketing, produto e comunicação da Helbor.

O “Só a Helbor Tem - Turbo” vai oferecer residenciais de um a quatro dormitórios, além de studios e salas comerciais. O evento será no Espaço Helbor, no sábado, 24, de 8h às 22h, e no domingo, 25, de 9h às 20h.

