Bússola & Cia: como a LIVE!, de vestuário esportivo, projeta faturar R$ 700 milhões em 2024

A rede de vestuário esportivo LIVE! Projeta faturar R$ 700 milhões este ano, alcançando 320 lojas físicas.

A meta ainda gira em torno de fortalecer a linha masculina, expandir a capacidade produtiva e investir em novas tecnologias, reforçando o pioneirismo como uma marca fitness sustentável.

Fundada em 2002 pelo casal Joice e Gabriel Sens, em Jaraguá do Sul (SC), recebeu o executivo Paulo Demo ao time de sócios em 2009.

Em 2023, faturou cerca de R$ 500 milhões Brasil e em outras quatro unidades nos EUA (em Miami, San Diego e Los Angeles).

O ticket médio gira em torno de R$ 450 e os itens mais vendidos são leggings e tops femininos.

Médias Empresas

A Fundação Dom Cabral anunciou a abertura das inscrições para o 9º Fórum Anual das Médias Empresas. O evento, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de setembro, vai apresentar cases de sucesso e alternativas para enfrentar as mudanças no setor e no comportamento do consumidor.

Na definição de Médias Empresas, a FDC considera organizações que faturam entre 30 e 500 milhões de reais por ano. Elas são responsáveis por 18,62% de todos os empregos no país e por 25,14% de todos os salários pagos.

A programação completa e as inscrições podem ser realizadas diretamente no site do evento, que será realizado no Campus Aloysio Faria, em Nova Lima (MG).

Capacitação de líderes

A Rox Partner faturou R$ 21 milhões em 2023 e espera crescer 48% em 2024, com investimentos em expansão e governança. Om mais de 130 colaboradores e 250 clientes, a empresa projeta aumentar o time em quase 49% até o final do ano. A empresa lançará a Rox School para capacitar líderes em cibersegurança e proteção de dados.

Women leadership

A Alumna é a mais nova parceira da universidade de Columbia no programa Columbia Women’s Leadership Network (CWLN).

A metodologia de mentoria criada pela ONG brasileira vai fazer parte do curso de 2025. Toda a iniciativa é coordenada pela unidade do Rio de Janeiro dos chamados Columbia Global Centers.

A cidade é sede de um dos 11 centros globais da universidade. O programa CWLN é pioneiro no Brasil e tem o objetivo de estimular a parceria entre os setores público, privado e o terceiro setor.

Mecânica do crescimento

A Mecanizou cresceu 110% no início do segundo semestre e visa alcançar 5.000 oficinas até o fim de 2024, duplicando o faturamento.

A expansão para novas regiões de São Paulo e Guarulhos, com mais de 300 fornecedores e 1 milhão de peças disponíveis, impulsionou esse crescimento. A startup conecta oficinas mecânicas a fornecedores de autopeças.

Mondelez e nstech

A Mondelez aderiu à Torre de Controle da nstech, maior plataforma de software para supply chain da América Latina, para centralizar informações logísticas e melhorar a eficiência operacional, com foco na redução de custos e maior previsibilidade nas entregas.

Pier Seguradora

A Pier Seguradora registrou um aumento de 13,4% na demanda por seguros de smartphones no Brasil entre julho de 2023 e 2024, destacando-se por sua cobertura de furto simples e reembolso rápido.

“O nosso objetivo é proporcionar um atendimento acessível. Entendemos que o furto de smartphones é uma realidade comum no Brasil e que as pessoas necessitam de um serviço ágil e direto nesses momentos. Com uma análise automatizada, queremos que os nossos membros sintam-se seguros e amparados o quanto antes”, afirma Igor Mascarenhas, CEO da Pier.

Clima extremo

O BMA Advogados, em parceria com a RegE Consultoria, promoverá o encontro “Energia em Transformação - Possíveis medidas para a resiliência do sistema elétrico a eventos climáticos extremos”, no dia 04 de setembro no Hotel Prodigy, no Rio de Janeiro.

O objetivo é discutir a combinação de ações regulatórias com medidas contratuais com potencial de fortalecer a capacidade adaptativa do sistema elétrico frente às mudanças climáticas de forte impacto.

Rebranding

A Syonet anunciou um novo posicionamento estratégico, incluindo a incorporação da Lead Force, rebranding e expansão internacional.

A empresa espera crescer 35% e atingir R$ 60 milhões em faturamento até o final de 2024.

Retail

A Alimentos Wilson investiu em retail media, resultando em um crescimento de 81% nas receitas e uma redução de 80% no custo de publicidade no Mercado Livre, em parceria com a Fire, agência especializada do Grupo TV1.

Plástico reciclado

A Fuplastic lança uma casa de inversor 100% sustentável para parques solares na InterSolar South America, feita de blocos de plástico reciclado. A novidade otimiza processos e protege equipamentos.

A empresa também exibirá outras soluções sustentáveis na feira, até 29 de agosto na Expo Center Norte.

Clientes novos

A Netza&Co acrescentou nove novos clientes ao seu portfólio, incluindo B.Braun e British Airways, e renovou contratos com grandes marcas. A empresa projeta um aumento de 25% no faturamento até o final de 2024.

Café

A Nomad inaugurará o Nomad Coffee em São Paulo, com facilidades exclusivas para clientes.

A fintech, que alcançou 2 milhões de clientes ativos, teve crescimento de mais de 53% deste o início do ano e recebeu US$ 120 milhões em investimentos, continua sua expansão no Brasil.

Desempenho

Levantamento da Creditas Benefícios mostra que 71% das pessoas trabalham melhor quando estão com as contas em dia, com maior produtividade e menos horas extras.

Quando endividados, 64% dos respondentes afirmam que não conseguem cumprir demandas básicas, e 66% dizem que os problemas financeiros impactam diretamente na saúde mental.

Plataforma

A DUX lançou a Decentral, a primeira plataforma financeira 100% em blockchain para criadores de conteúdo, oferecendo um ecossistema completo com IA para análise de crédito e adiantamento de recebíveis.

Smart cities

A Hikvision participará do Connected Smart Cities & Mobility 2024, principal evento focado em cidades inteligentes e mobilidade urbana no Brasil, nos dias 3 e 4 de setembro.

Escritório flex

A Woba, maior rede de escritórios flexíveis da América Latina, registrou crescimento de 1384% na adoção de espaços de trabalho pelo setor financeiro, gerando economias de mais de R$ 20 milhões anuais.

Rumo a Dubai

A Rivool Finance, fintech agro focada em tokenização, representará o Brasil no GITEX Expand North Star 2024, em Dubai, um dos maiores eventos globais de tecnologia e inovação.

Solução digital

A Mirante Tecnologia planeja crescer 50% em 2024, expandindo sua atuação no Sul e Sudeste do Brasil com um investimento de R$ 3 milhões. A empresa utiliza IA para potencializar a criação de soluções digitais.

“A minha visão é que a inteligência artificial vai estar em tudo, seja na cocriação de soluções digitais ou em qualquer tipo de trabalho. Ela vai potencializar aquilo que o humano faz e investir é o caminho para se diferenciar”, afirma Danilo Custódio, CEO da Mirante Tecnologia e mestre em inteligência artificial há 10 anos.

IA

A Nexmuv criou uma célula de inteligência artificial para seu venture studio The Garage, visando desenvolver quatro startups de IA até 2025, com um investimento de R$ 4 milhões.

Agrotalk

O Agrotalk Meeting realizará o Agrotalk Mind em 26 de setembro, em São Paulo, discutindo a educação brasileira e o ecossistema agrocultural, com participação de renomados painelistas.

Maple Bear

A Maple Bear Brasil, que atualmente tem 214 escolas, planeja dobrar de tamanho em cinco anos e abrir 27 novas unidades até o final de 2024.

A rede inaugurou um novo escritório em São Paulo.

