Americas Society homenageia empresário Rubens Ometto

O empresário brasileiro e presidente do Conselho de Administração da Cosan Rubens Ometto Silveira Mello foi homenageado ontem com a “Gold Medal” da Americas Society, durante o 41º gala de primavera de 2023 da organização, realizada na terça-feira, 13 de junho, no Cipriani 25 Broadway, em Nova York.

Segundo a organização, Ometto foi premiado por sua “destacada liderança como um dos líderes empresariais mais importantes e impactantes do Brasil e da América, tornando-se um ator-chave na transição energética global, inovando constantemente e defendendo a sustentabilidade e a democracia ao longo de sua carreira”. Outro homenageado da noite foi o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, que recebeu a Insígnia de Ouro.

“Cada um de nossos homenageados realizou muito e forneceu a liderança necessária em um mundo cada vez mais desafiador. Esta noite é particularmente importante porque estamos homenageando um líder do setor privado e um líder do setor público – destacando a necessidade de liderança e cooperação entre os setores público e privado como o caminho para o sucesso e a oportunidade”, disse a presidente e CEO da Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), Susan Segal.

“É uma honra estar aqui nesta casa fundada por este gigante, David Rockefeller, e que celebra a amizade entre os dois hemisférios do continente americano. Uma casa que promove os princípios do livre comércio, da iniciativa privada e da democracia, que são tão importantes para nós brasileiros e para mim, em particular”, disse Rubens Ometto ao receber a Medalha de Ouro. “Hoje eu recebo esse reconhecimento com muita gratidão no coração, e muito amor pela minha família — que sempre me apoiou — e pelo meu time da Cosan, a minha segunda família."

Quem são os ganhadores da Insígnia de ouro?

Os homenageados anteriores incluem Michelle Bachelet, Fernando Henrique Cardoso, Mauricio Macri, Lenín Moreno e Iván Duque.

Os ganhadores anteriores da Medalha de Ouro, concedida pela primeira vez em 1977, incluem David Rockefeller, Miguel German Velasco, Cesar Alierta, Luis Almagro, Alexander P. Bulgheroni, Fernando Henrique Cardoso, Gustavo A. Cisneros, Carlos Cruz-Diez, Oscar de la Renta, Antonio of the Valley, Gina Ten Muddy, Jamie Dimon, Laurence D. Fink, Charles Fountains, Bruce Flatt, Henry Churches, Muhtar Kent, Andronicus Luksic, Thomas F. McLarty, III, Manuel Medina Mora, Luis Alberto Moreno, Stanley A. Motta , Peter Munk, Patricia Phelps of Cisneros, Brian J. Porter, William R. Rhodes, Luis Carlos Sarmiento Angle, Robert Egydio Setubal, Mario Vargas Llosa, Lawrence H. Zambrano, Ernesto Zedillo, Pilar Arosemena of German, Eduardo Eurnekian, Albert Bourla e Marcelo Clare.

Rubens Ometto Silveira Mello é presidente dos Conselhos de Administração da Cosan, Raízen, Compass Gás e Energia, Comgás e Rumo, além de acionista controlador das empresas. Ometto possui mais de 30 anos de experiência na gestão de empresas de grande porte e nas áreas administrativa e financeira.

Fundada em 1965 por David Rockefeller, a Americas Society é a principal organização dedicada à educação, debate e diálogo nas Américas. Sua missão é promover a compreensão das questões políticas, sociais e econômicas contemporâneas que impactam a América Latina, o Caribe e o Canadá, e aumentar a conscientização pública e a valorização da herança cultural diversificada das Américas e da importância do relacionamento entre países do continente.

