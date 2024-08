Grupo Leonora economiza mais de R$ 4 mi apostando em ‘fornecimento estratégico’

Em 2023 o Grupo Leonora economizou US$ 800 mil, mais de R$ 4 milhões, com o fornecimento de materiais para a sua operação.

Para atingir o resultado, a empresa global de produtos de papelaria e material de escritório investiu em Strategic Sourcing – mercado que pode chegar a até US$ 13,58 bilhões em 2030, de acordo com estudo da Grand View Research.

A expectativa para 2024 é poupar mais US$ 650 mil

Com os resultados observados, a empresa decidiu reforçar a estratégia e reformular o time de sourcing.

“A reformulação da nossa área de sourcing é um passo muito importante para garantir que continuemos a oferecer produtos de alta qualidade e inovação para nossos clientes”, diz Rafael Assmann Rodrigues, gerente de sourcing do Grupo Leonora.

Como atua o time de sourcing da empresa?

A equipe de Strategic Sourcing, ou “fornecimento estratégico”, do Grupo Leonora é composta por cerca de 10 profissionais alocados tanto no Brasil quanto na China.

Os especialistas trabalham para facilitar a comunicação e negociações com fornecedores locais.

Essa estrutura permite à organização acompanhar de perto as tendências do mercado global.

Com participação ativa em feiras internacionais na Europa, Oriente Médio e China, além de visitas regulares às fábricas, o Grupo Leonora está reformulando esta área para se manter à frente nas tendências do mercado.

E o que envolve essa reformulação estratégica?

Para potencializar os resultados já obtidos, o grupo está implementando uma série de ações e mudanças, incluindo o aprimoramento dos processos de seleção de fornecedores.

A mudança mais significativa entre as que já foram realizadas é a aplicação de formulários detalhados de qualificação que avaliam:

Estrutura fabril

Capacidade produtiva

Tipo de maquinário

Utilização de EPIs

Quantidade de funcionários

Qualidade do produto

Nível de serviço.

Isso permite uma negociação estratégica com fornecedores robustos e comprometidos com os valores da Leonora e é grande parte do que permitiu os resultados de 2023 e a projeção para 2024.

Segundo a empresa, a aposta no Strategic Sourcing vai impactar todas as linhas de produtos e assegurar que cada item atenda a altos padrões de qualidade e segurança internacional.

