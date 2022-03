Dock lança escritórios na América Latina, com crescimento de contas ativas

A Dock, fintech que fornece infraestrutura para serviços financeiros na América Latina, anunciou hoje o lançamento de novos escritórios regionais e importantes marcos de crescimento. Os escritórios estão localizados na Cidade do México, em Lima, Santiago e em Bogotá. A Dock também está montando operações em Buenos Aires, até o final do primeiro trimestre deste ano, em Quito e em Santo Domingo ainda neste ano.

O lançamento das operações locais da Dock solidifica a posição da empresa como a maior provedora de infraestrutura de pagamentos da América Latina. A expansão dá sequência a uma série de aquisições recentes e faz parte dos planos da empresa de explorar o mercado potencial de US$ 16 bilhões para banking as a service e de US$ 2,5 bilhões em processamento de cartões na América Latina.

A Dock teve um crescimento orgânico significativo em 2021 em número de contas ativas, clientes e talentos. O total de contas ativas mensais processadas em dezembro de 2021 aumentou 55%, para 48,4 milhões. As contas de digital banking ativas cresceram 380%.

A equipe da Dock cresceu 72%, com mais de 700 novas contratações, expandindo o time global para mais de 1,7 mil funcionários.

“A Dock é agora a maior e mais moderna aliada de fintechs na América Latina”, afirma o CEO Antonio Soares. “Estamos orgulhosos do impulso que ganhamos no ano passado e esperamos crescimento contínuo em 2022. Nossa expansão de operações na América Latina nos dará acesso a novos parceiros e talentos, à medida que fazemos investimentos mais robustos em nossa tecnologia e pessoas para entregar uma experiência inigualável para nossos clientes.”

Como parte de sua expansão na América Latina, a empresa nomeou os cofundadores da Cacao, empresa de infraestrutura de pagamentos com sede no México, adquirida pela Dock em dezembro de 2021, para sua liderança executiva. Gerardo Bonilla, cofundador e ex-presidente da Cacao, assume o cargo de Chief Revenue Officer (CRO) e passa a liderar as vendas e operações comerciais da Dock em todos os países, incluindo o Brasil. Jorge Alvarez, cofundador e ex-CEO da Cacao, assume o cargo de Latin American Expansion Officer, no qual supervisionará todos os lançamentos e operações dos escritórios regionais da Dock.

“Nossa missão é permitir que nossos clientes democratizem o acesso ao sistema financeiro para milhões de pessoas desbancarizadas e sub-bancarizadas na América Latina”, disse Bonilla. “Estamos focados em capacitar empresas de todos os tamanhos e setores, de bancos a fintechs, a incorporar iniciativas financeiras. A abertura de operações regionais vai acelerar nossos esforços para atingir e atender a mais clientes na região.”

