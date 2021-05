Debate na CPI e defesa das mulheres alavanca redes da senadora Kátia Abreu

Por Bússola

O discurso acalorado durante o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 repercutiu nas redes sociais da senadora Kátia Abreu (PP-TO) e foi um dos fatores que a ajudaram a avançar 33 posições no ranking FSBinfluênciaCongresso. Entre 18 e 24 de maio, ela saiu da 48ª posição e ingressou na lista em 15º.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Falando em nome da bancada feminina na CPI, Kátia Abreu afirmou de forma veemente que a gestão do ex-ministro das Relações Exteriores teve saldo desastroso. Interrompida e acusada de estar nervosa, ela rebateu com ironia: “Homem fala alto e ninguém diz que está nervoso. É macho”. A defesa das mulheres lhe rendeu milhares de curtidas e compartilhamentos em redes sociais, com forte efeito sobre sua posição no levantamento.

Quem também ganhou espaço nos últimos dias foi o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), que alcançou a 14ª posição após subir cinco casas. Nas três primeiras posições estão Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que continua em 1º, seguido de Humberto Costa (PT-PE) em 2º, e de Marcos Rogério (DEM-RO), que tem se mantido na 3ª colocação nas últimas semanas. O Podemos, com três nomes, é o partido com mais representantes no ranking.

Câmara

Entre os deputados, a semana foi positiva para a atuação em redes sociais de três representantes do PT. Gleisi Hoffmann (PR) e Paulo Teixeira (SP) avançaram cinco posições, e o colega Paulo Pimenta (RS) ganhou seis lugares, postando-se entre os 20 da Câmara dos Deputados com maior popularidade online.

Protagonista de confusão em comissão que discute a regulamentação do uso medicinal da cannabis, Paulo Teixeira é dono de uma das mais movimentadas redes sociais. Vídeo em que ele afirma ter sido agredido pelo deputado Diego Garcia (Podemos-PR) obteve quase 12 mil curtidas e mais de 2,5 mil compartilhamentos no Twitter. O parlamentar do Paraná nega a agressão e diz ter apenas repelido o petista. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, é outra com um forte engajamento de seguidores online, que aumentou nos últimos dias diante da repercussão do encontro entre os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso.

Os campeões das redes sociais na Câmara continuam a ser os integrantes do PSL, partido que domina as primeiras quatro colocações do ranking. Carla Zambelli (SP) mantém-se em 1º lugar, seguida por Bia Kicis (DF), em 2º, Eduardo Bolsonaro em 3º, e Carlos Jordy (RJ) em 4º. Ao todo, a legenda possui sete representantes na lista dos mais atuantes em mídias digitais. PT e PSol, com três nomes cada um, também se distinguem entre as siglas com forte militância online.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube