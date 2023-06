Danilo Maeda: Chegou a hora do turismo sustentável

Por Danilo Maeda*

Não é de hoje que falamos sobre o fato de que desenvolvimento sustentável é uma agenda que demanda o envolvimento de todos. Poder público, sociedade civil e diferentes segmentos do setor privado precisam se engajar em medidas que concicliem o desenvolvimento social com preservação e restauração de recursos naturais.

Apesar de pouco abordado, isso também vale para o setor do turismo, que contribui com números expressivos e com visibilidade que pode fazer de seus agentes verdadeiros símbolos da transformação. O segmento precisa, cada vez mais, participar deste debate. Nesse sentido, foi muito rico participar do Seminário Internacional de Turismo Sustentável, promovido pela Orla Rio no hotel Nacional, em São Conrado/RJ.

O segmento tem potencial para se tornar um dos principais motores de desenvolvimento econômico do país, capaz de gerar empregos, renda e promover a inclusão social.

Para ser sustentável de fato, é necessário promover, simultaneamente, a autenticidade cultural, a inclusão social, a conservação do meio ambiente, a qualidade dos serviços e a capacidade de gestão local. Esses fatores somam-se à saúde financeira como a lista de requisitos para que a indústria cresça e entregue benefícios de longo prazo.

A boa notícia é que atender tais critérios é bom para a sociedade e para o planeta, mas também para os negócios. O turismo sustentável não apenas preserva o meio ambiente e beneficia as comunidades locais, mas também cria uma imagem positiva para o destino, atraindo viajantes conscientes e responsáveis em todo o planeta.

*Danilo Maeda é head da Beon, consultoria de ESG do Grupo FSB

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

ESG: Diversidade enriquece setor de gás e energia

Danilo Maeda: A sociedade é racista – e eu sou parte do problema

Marcelo de Sá: Como a crise do clima pode afetar o bolso do brasileiro?