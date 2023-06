Ter esta sigla no cargo faz profissionais do mercado financeiro ganharem 20% a mais nos EUA

ESG. Essa foi a sigla que garantiu 20% a mais no salário de profissionais do mercado financeiro nos Estados Unidos. De acordo com um levantamento feito pela startup Revelio Labs e divulgado pela Reuters, cargos com especialização em ESG no nome ganharam, em média, US$ 20 mil dólares a mais do que cargos "não ESG" em agosto de 2021.



EXAME libera vagas gratuitas para curso sobre como inserir o ESG na sua carreira

Os valores acima da média quando comparados com outras funções no setor são explicados pela alta procura por banqueiros e gestores de fundos que entendessem de ESG. A alta demanda surgiu da expansão do tema no meio corporativo e não considera as remunerações variáveis como bonificações comuns neste setor.

As altas acompanham a ascensão do mercado ESG, que já movimentou mais de US$ 30 trilhões, e deve movimentar US$ 53 trilhões até 2025, segundo uma estimativa da Bloomberg.

ESG em todas as profissões

Apesar de o estudo ser exclusivo do mercado financeiro norte-americano, a valorização de profissionais especializados em ESG acontece em todos os setores. De acordo com o estudo Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, o especialista em ESG é uma das profissões do futuro e um dos cargos que mais devem gerar vagas nos próximos anos, aproximadamente 1 milhão de novos postos de trabalho.

Mas faltam pessoas no mercado. “O profissional preparado para lidar com as questões ESG é cada dia mais procurado e valorizado, mas faltam pessoas especialistas no tema”, afirmou a consultoria Robert Half em seu relatório global.

Aprenda o passo a passo para se qualificar como especialista em ESG

Uma pesquisa do CFA Institute, uma instituição focada em certificar profissionais de finanças, encontrou uma lacuna entre a demanda por especialistas em ESG e a quantidade de profissionais qualificados. O levantamento mostrou que menos de 1% dos perfis analisados no LinkedIn no mercado financeiro tinham as habilidades necessárias para atuar com ESG.

Com a oferta escassa, as remunerações passam a ser atrativas. Segundo o Guia Salarial 2023 (Robert Half), um profissional ESG pode ganhar de R$ 6 mil a R$ 35 mil, a depender de vários fatores como o nível de senioridade, a empresa em que está trabalhando e o setor. Por exemplo: a área financeira já paga mais que o mercado comumente, ou seja, especialistas em ESG no mercado financeiro provavelmente serão melhor remunerados do que em outros setores.

EXAME libera vagas gratuitas para curso de ESG

Diante dessa demanda do mercado por profissionais especializados em ESG, a EXAME e o Ibmec, uma das maiores escolas de negócios do país, decidiram disponibilizar mil vagas para a segunda edição do curso online “Carreira em ESG”.

Marcado para começar em 12 de junho, o curso pretende ensinar como construir uma carreira na área para profissionais que querem aliar um trabalho com propósito e boas remunerações, além de aproveitar as vagas que devem abrir nos próximos anos. Ao final do curso, os alunos recebem um certificado de participação.

Para conferir se ainda há vagas disponíveis, basta acessar o site oficial do curso clicando aqui ou no link abaixo.

CURSO CARREIRA EM ESG