Curso novo, pós-ilimitada e combo IA: a estratégia da Faculdade Descomplica para 2024 

De acordo com dados do Google for Startups, até 2025, haverá um déficit de 530 mil profissionais de tech no Brasil. Procurando atender à demanda prevista, a Faculdade Descomplica implementa, a partir deste dezembro, sua estratégia para o período de volta às aulas de 2024.

O plano inclui uma nova graduação em Engenharia de Software, plano de acesso ilimitado a todos os cursos de pós-graduação por cinco anos e um curso extra sobre Inteligência Artificial para os os alunos que se matricularem em graduações voltadas para áreas de inovação e tecnologia.

“O aluno que se graduar em uma faculdade alinhada com as tendências de mercado possui uma vantagem competitiva muito grande”, aponta Marco Fisbhen, CEO e fundador da edtech. “As novas tecnologias estão mudando a realidade, e o profissional que se capacitar para esse cenário terá reais oportunidades de crescimento profissional”, afirma.

Investimento na engenharia de software

Ainda em dezembro, a Descomplica inaugurou um novo curso de Engenharia de Software, tanto em pós quanto em graduação. O tema IA também será abordado fortemente no ano: 100% das imagens da campanha Volta às Aulas em si foram elaboradas com ferramentas de Inteligência Artificial, e, em uma oferta já vigente, os alunos que se matricularem em cursos voltados para áreas de inovação e tecnologia ganharão acesso a um material que os certifica nessa área.

Pensando no aprendizado contínuo, a edtech ofertará, ainda no primeiro semestre, uma ação que garante pós-ilimitada para o aluno que adquirir um curso da edtech.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

FlyBy fatura R$ 85 milhões com a venda global de bilhetes aéreos a partir dos EUA

Bússola Vozes: o voto de confiança desapontado

Saiba o que mudou no mercado de carbono com a aprovação da PL 2148/15