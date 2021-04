Consultor do Tesouro americano debate ESG em webinar gratuito, hoje às 11h

Hoje, às 11 horas, William Jannace, consultor do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e professor da Fordham School of Law, e Gisela Gadelha, Diretora Jurídica e de Compliance da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, falam em webinar da a GB3S sobre ESG, greenwashing, regulamento de divulgação de finanças sustentáveis da União Europeia e estruturação da governança corporativa entre outros temas.

Para se inscrever gratuitamente, basta entrar no site da GB3S.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube