Chatbot revela como o brasileiro fala sobre dinheiro

RESUMO ＋ A fintech Jota, agente de inteligência artificial para organização financeira, alcançou a marca de quase 400 mil clientes e R$ 560 milhões processados por mês em 2026. Um levantamento com 67,5 milhões de mensagens revela que o termo saldo lidera as consultas, enquanto o volume de áudio cresceu 60% entre junho e agosto.

Saldo, Pix, boleto, mercado, empréstimo, utilização de aplicativos de locomoção, refeições e família. Esses estão entre os assuntos que aparecem nas 67,5 milhões de mensagens trocadas por usuários com o Jota, agente de inteligência artificial que resolve voltado para organização da vida financeira e empreendedorismo.

O levantamento mostra que “saldo” foi a palavra mais enviada à plataforma nos últimos 12 meses, com 816.512 ocorrências.

Além de Pix, saldo, boleto, cartão, investimento e dívida, foram identificados ainda temas como mercado e feira, gasolina e Uber, luz, água e internet, aluguel, filho e filha, salário, iFood e lanche, mãe e pai e até igreja e dízimo.

Em vez de figurar como uma categoria isolada, o dinheiro surge junto às situações que envolvem gastar, receber, decidir, lembrar ou organizar alguma coisa ao longo do dia.

“Quando olhamos milhões de conversas juntas, fica claro que as pessoas não organizam a vida da mesma forma que um aplicativo estrutura suas funcionalidades. O dinheiro está misturado com tarefas do dia a dia, e quando a interface é uma conversa, esses elementos começam a constar juntos também”, afirma Davi Holanda, fundador e CEO do Jota.

Essa relação aparece também na forma de interação

O áudio vem ganhando espaço entre os usuários do Jota: de junho a agosto de 2026, o volume de mensagens de voz cresceu 60%, enquanto o número de palavras faladas mais que dobrou.

- Ao todo, a plataforma já recebeu e transcreveu mais de 1,5 milhão de áudios.

Para 3.085 pessoas, a primeira experiência com a plataforma foi justamente uma mensagem de voz, antes de qualquer texto, um sinal de que usuários estão levando para conversa financeira um comportamento já incorporado a outras conversas digitais: simplesmente falar o que precisam.

“O Jota foi criado exatamente com essa proposta, de misturar todas as necessidades dos usuários em uma só ferramenta. Além de consultar informações financeiras, vincular contas, fazer Pix e pagar boletos, ele auxilia a categorizar gastos, criar lembretes e conectar compromissos ao calendário do Google, por exemplo.

Esse fator coloca em uma mesma conversa elementos que tradicionalmente estariam separados entre banco, agenda, lista de tarefas e ferramentas de organização”, afirma Davi.

IA impulsiona as finanças conversacionais

O objetivo do Jota é aproximar as finanças conversacionais da evolução dos agentes de inteligência artificial com a ideia de que um agente pode usar o contexto da conversa para interpretar uma intenção e, quando autorizado, executar uma tarefa.

Com isso, a fintech já está próxima de 400 mil clientes e processa cerca de R$ 560 milhões mensais — 5,6 vezes o volume registrado em dezembro de 2025.

“Nós entendemos que falar com o dinheiro também é falar sobre a vida que acontece ao redor dele. É nessa combinação entre inteligência artificial, contexto e ação que está o próximo passo da experiência financeira digital”, finaliza o CEO do Jota.