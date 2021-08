Com palestras gratuitas no TDC, Ambev Tech mostra tecnologia na cervejaria

Como parte da programação do The Developer’s Conference 2021 (TDC), a Ambev Tech, hub de inovação da Ambev, vai oferecer gratuitamente, entre os dias 24 e 26 de agosto, três trilhas de conhecimento, em que mais de 50 profissionais da empresa farão 32 palestras durante os três dias de evento, sempre das 9 às 19 horas.

Na terça, 24, ocorre a trilha Mundo Dev e Arquitetura de Dados. Na quarta, 25, a trilha People, Diversidade e Design, e, na quinta, 26, a trilha Agilidade, Testes, Ecossistemas e Inovação. O CTO, Eduardo Horai, e o diretor de TechOps/DevOps na Ambev Tech, Thiago Lechuga, também participam do evento com palestra no palco principal.

Terceira de quatro edições da temporada 2021 do evento, esta será a TDC Transformation: competências para a evolução das pessoas e dos negócios. Uma das maiores conferências da comunidade de tecnologia do Brasil, a TDC reúne profissionais, empresários e grandes players da TI Mundial para fomentar a colaboração e a troca de conhecimentos. Juntas, as primeiras duas edições deste ano, realizadas no primeiro semestre, tiveram 35.000 inscritos.

Novamente em formato 100% online, por meio da plataforma Hopin, esta edição terá mais de 700 palestras, com quase 300 horas de conteúdos voltados para negócios e impacto social, diversidade e acessibilidade, carreira e mentoria e até uma trilha destinada a crianças.

"O TDC é um ambiente voltado para valorizar as pessoas, e buscar o lado humano da tecnologia. Com conteúdo de fácil acesso gratuito, esperamos inspirar os profissionais a usar esse ambiente para colaborar e conquistar espaços no mercado e impulsionar suas carreiras. É um ponto de apoio para que profissionais estabelecidos e novatos busquem suas próximas jornadas", diz a fundadora e anfitriã do evento, Yara Senger.

Nas Salas dos Patrocinadores, além da Ambev Tech, outras grandes companhias já confirmaram participação, entre elas Oracle, Google Cloud, IBM, Dell, Grupo Boticário, Microsoft, Globo e Totvs.

Happy hour

Além da trilha de inovação, a Ambev Tech, uma das patrocinadoras do evento, vai realizar em parceria com o TDC um happy hour exclusivo, na quarta, 25, a partir das 19h. Todos os inscritos poderão participar e interagir com os profissionais da empresa em um bate-papo sobre as mentiras de tech que “quase” todo mundo já ouviu. Os convidados serão Eduardo Pereira (host Podcast Ambev Tech Talk), Bruna Machado Costa (desenvolvedora) e Marcos Medeiros (gerente de comunidades).

