Com novo aporte, sportstech capta R$ 208 milhões em nove meses

O Rei do Pitaco, plataforma de fantasy game de futebol, anuncia a conclusão da rodada Série A correspondente a R$ 180 milhões em investimentos. Com novo aporte, alcança a marca de R$ 208 milhões captados em nove meses. Segundo a plataforma, é o maior investimento recebido por uma sportstech no Brasil.

Liderada pelo fundo americano D1 Capital Partners e coliderada pelos fundos Kaszek, Bullpen Capital e Left Lane, a rodada também teve participação dos parceiros da DST Global — Tom Stafford e Nick Brito — e da Globo Ventures.

Com atuação nacional, o Rei do Pitaco foi fundado em 2019 por Mateus Dantas, CEO da companhia e com passagens pelo Facebook, Wildlife e Google, e Kiko Augusto, COO e ex-Intel. Ambos paraibanos, os empreendedores têm formação acadêmica em Ciência da Computação e viram no universo de esportes — mais precisamente no de futebol — um potencial canal para aplicarem a tecnologia e gamificarem a experiência de torcer.

“Essa captação é uma enorme validação ao trabalho incrível que a nossa equipe vem fazendo nos últimos meses, e também representa a entrada de importantes parceiros estratégicos, que junto com a injeção de capita”, afirma Mateus Dantas.

Segundo pesquisa realizada pela TechNavio, empresa focada em estudos de mercados globais e novas tecnologias, o mercado de fantasy games chegará ao valor de US$ 5,3 bilhões até 2025.

O Rei do Pitaco já distribuiu mais de R$ 30 milhões em prêmios atuando em ligas esportivas nacionais e internacionais. Por meio do aplicativo e site, os campeonatos se iniciam e encerram no formato “tiro-curto”, no qual as competições são rodada a rodada, ao contrário de outros fantasys em que é preciso esperar o campeonato todo.

Em 2021, a startup cresceu 600% com o investimento seed recebido, essencial para o desenvolvimento do produto, construção da base de usuários e validação da empresa nesse segmento.

Agora, em ano de Copa do Mundo, a equipe do Rei do Pitaco, que hoje conta com 75 colaboradores, visa expandir seus serviços e alcançar mais jogadores, buscando crescer 400% com o aporte recebido. O valor será destinado para a contratação de talentos, aprimoramento do produto e aquisição de clientes.

“Uma conquista que vem trazer o capital necessário para uma expansão ainda mais agressiva neste ano. Com esse crescimento, queremos impactar ainda mais torcedores apaixonados”, declara Kiko.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube