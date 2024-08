O futuro chegou: descubra 6 tendências tecnológicas que vão revolucionar o mundo nos próximos anos

Não é de hoje que a tecnologia molda e define a maneira como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. Foi assim com o surgimento do computador, da fotografia, da internet, da televisão e dos smartphones – e provavelmente será assim com as futuras inovações.

No entanto, o futuro, uma vez considerado distante, parece estar mais próximo do que nunca. Isso porque uma série de avanços tecnológicos recentes prometem revolucionar a sociedade como a conhecemos (desde inteligência artificial, passando pelo crescimento da computação quântica e chegando até as preocupações com ética e privacidade).

Neste contexto de mudanças aceleradas, é fundamental compreender as tendências que devem moldar os próximos anos. De olho nisso, listamos seis tendências tecnológicas que estão prontas para transformar radicalmente o nosso mundo, apontando para um futuro repleto de possibilidades emocionantes e desafios inéditos. Veja a seguir.

Devem surgir os primeiros computadores quânticos comerciais

Comparar um computador clássico a um computador quântico é como comparar um carro a gasolina com um veículo espacial: ambos podem ter vantagens e desvantagens, mas cada um foi projetado para resolver diferentes tipos de problemas. Mas quando se trata de resolver problemas complexos, a computação quântica sai na frente e promete avanços significativos no processamento e na capacidade de resolver problemas rapidamente.

Não à toa, o tema estava presente em pelo menos cinco paineis da edição de 2024 do SXSW, um dos maiores e mais influentes encontros de economia criativa do mundo. E a tendência é que o assunto se mantenha em alta nos próximos anos. Enquanto isso, empresas bilionárias, como Google, IBM, Microsoft e Intel, disputam entre si para ver quem desenvolve primeiro os computadores quânticos comerciais.

Inteligência artificial terá mais importância para a saúde

Terapia por IA é uma realidade. Um estudo recente mostrou que a "conexão terapêutica" entre chatbot e paciente se desenvolveu em apenas cinco dias. Para o futuro, a IA deve ter ainda mais importância para os cuidados com a saúde mental. Além de ser usada para desenvolver aplicativos e sistemas de suporte a problemas de saúde mental, a IA deve ser capaz de fornecer terapias personalizadas e oferecer suporte emocional aos usuários.

Cada vez mais, a IA será a melhor aliada da agricultura

Com a população mundial em crescimento, surge uma forte demanda por aumentar a produção de alimentos. Ao mesmo tempo, há a pressão por otimizar a produção agrícola de forma responsável, em especial na aplicação de fertilizantes. Nesse contexto, a inteligência artificial se mostra como uma importante aliada da agricultura. Além de apoiar no monitoramento de culturas, sistemas com IA podem ajudar na identificação de pragas e doenças e otimizar o uso de recursos como água e fertilizantes.

Haverá forte preocupação com ética e privacidade

Quando a inteligência artificial tomou conta dos debates em rodas de conversas de todo o tipo, os benefícios estavam claros: eficiência operacional, automatização de tarefas e redução de erros humanos. Mas quando essas mesmas ferramentas começaram a ser usadas para divulgação de informações falsas, um alerta acendeu em toda a sociedade.

Para o futuro, as estimativas envolvem a crescente preocupação com a privacidade dos dados e a necessidade de garantir a ética no uso da IA. Por isso, espera-se que a regulamentação e o desenvolvimento de práticas éticas se tornem ainda mais importantes.

Assistentes virtuais serão ainda mais inteligentes

Os assistentes virtuais existem faz tempo – e quase toda grande empresa da tecnologia tem um inteligência artificial para chamar de sua: a Siri da Apple, a Alexa da Amazon e o Google Assistant do Google. A tendência agora é que essas ferramentas fiquem cada vez mais inteligentes e integradas às atividades cotidianas. É o que especialistas chamam de IA conversacional, que está evoluindo para compreender melhor o contexto de cada usuário, responder a perguntas ainda mais complexas e manter conversas mais naturais.

IA na educação será ainda mais relevante

A inteligência artificial na educação está se tornando cada vez mais relevante e promissora. E há vários caminhos para a utilização da tecnologia em sala de aula. A IA pode ser útil para o aprendizado personalizado, de forma que a tecnologia cria modelos adaptativos que se ajustam ao ritmo e estilo de aprendizado de cada aluno. Além disso, existem assistentes virtuais alimentados por IA que podem auxiliar professores na preparação de aulas e tecnologias de realidade virtual que podem criar ambientes de aprendizado imersivos.