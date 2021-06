Campanha do Burger King explica o amor LGBTQIA+ pelo olhar das crianças

“Nossa, como eu vou explicar a sigla LGBTQIA+ para as crianças?” Esse é um questionamento comum entre pais e responsáveis por crianças quando o assunto é diversidade. Hoje, no entanto, é preciso abordar o tema sem tabu, pois a temática, na verdade, é muito mais simples do que a forma como os adultos têm encarado.

Com o objetivo de apoiar a causa LGBTQIA+ por mais um ano, o Burger King anuncia o lançamento da campanha “Como explicar?”, assinada pela agência David. Com um filme realizado em cocriação com especialistas em psicologia e diversidade, propõe um convite à reflexão sobre a inclusão da comunidade LGBTQIA+ na sociedade. Retratando de forma genuína e espontânea a verdadeira perspectiva sobre a pluralidade e o amor, pelo olhar das crianças.

“O lançamento da campanha tem como objetivo endereçar um ponto de reflexão à população em geral. O preconceito é uma construção social e, com toda a responsabilidade que nos cabe enquanto companhia, conseguimos mostrar que os pequenos carregam o discernimento a partir de um olhar muito sensível e humano”, diz Juliana Cury, diretora da marca Burger King do Brasil.

Ao longo do filme, os protagonistas da campanha compartilham sua visão sobre a diversidade, sempre acompanhados por seus responsáveis. As perguntas foram feitas por profissionais, e as respostas são completamente espontâneas, em uma gravação sem roteiro.

O Burger King lança também, em parceria com a ONG Mães Pela Diversidade, uma cartilha com dicas e instruções para as pessoas que desejarem se aprofundar na temática. Trata-se de uma ferramenta de suporte na sensibilização e abordagem da diversidade para as crianças.

"A cartilha contém a informação necessária para desconstruir o preconceito e para que cada vez menos as famílias sofram o efeito da LGBTfobia", afirma Maju Giorgi, idealizadora e coordenadora nacional da ONG Mães pela Diversidade.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também