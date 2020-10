Bússola LIVE: Qual o futuro do turismo no pós-pandemia?

Com as restrições de circulação impostas pelo coronavírus, que fechou fronteiras e isolou as pessoas em casa, o Turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) calcula prejuízos de mais de R$ 207 bilhões para o setor de março a agosto, quando foram fechados quase 50 mil estabelecimentos ligados à cadeia turística.

A reabertura gradual da economia e os sinais de que a curva de Covid-19 começa a desacelerar no Brasil trazem esperança de um início de retomada para o setor, que, antes do vírus, respondia por cerca de 8% do PIB, com as atividades diretas, indiretas e induzidas. Um retorno aos poucos e com respeito às novas regras sanitárias. Hotéis, pontos turísticos, bares e restaurantes serão avaliados pelos protocolos adotados contra o coronavírus por turistas cada vez mais conscientes e preocupados com a sua segurança.

Se a volta dos visitantes estrangeiros ainda deve demorar, a expectativa é pelo crescimento do turismo interno, com os brasileiros explorando as diferentes regiões do país. Com a aproximação do verão e dos feriados de fim de ano, quais as perspectivas do setor? O turismo de isolamento é uma tendência que veio para ficar? Qual o futuro da indústria de viagens e eventos corporativos?

Todas essas questões serão debatidas com lideranças do setor turístico na live promovida pela Bússola, na próxima terça, 13 de outubro, às 12h. Participarão do evento Alexandre Sampaio, diretor da CNC, responsável pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação; Gervasio Tanabe, presidente-executivo da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (ABRACORP); João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio; e Sandro Fernandes, CEO do Bondinho Pão de Açúcar.

