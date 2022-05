Bússola Cultural: Semana tem Jazz na Kombi, peça premiada e mães reais

Jazz na Kombi

O primeiro episódio da série "Periferia Instrumental" apresenta o projeto "Jazz na Kombi". Caru Laet e Giovani Baffô contam as origens quase casuais dessa iniciativa que cresceu, foi bem acolhida pelo público e fortaleceu a comunidade de jazz brasileira. De música de fundo, curtição com amigos próximos e vizinhos a um despretensioso movimento de vanguarda musical, o "Jazz na Kombi" já colaborou com mais de 60 bandas e mais tantos músicos de todos os cantos. Este primeiro episódio conta com depoimento de Lúcio, o primeiro dono da Kombi, e de músicos como Bocato e o The Blue Experience Duo. "Jazz na Kombi" é um exemplo de como ideias e vontades simples podem facilitar e fortalecer todo um universo de experiências e aproximações de indivíduos que, tradicionalmente, não comporiam o mesmo universo."Periferia Instrumental" é um produto original da plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa.

Palco Bixiga

A terceira edição do projeto Palco Bixiga recebe um dos casais mais talentosos da nossa música contemporânea, que se preparam para ficar cara a cara com seu público pela primeira vez. Anelis Assumpção é cantora, compositora, produtora, escritora e diretora geral do Museu Itamar Assumpção. Curumin é cantor, compositor, produtor e multinstrumentista. Artistas e referências da cena independente brasileira, lançaram discos, participaram de turnês nacionais e internacionais, têm parcerias com grandes nomes da nossa música e já ganharam diversos prêmios. O show “Anelis Assumpção e Curumin: eu canto com ele, ele me canta" passeia pelos seus repertórios autorais, num formato intimista: voz, violão, mpc e percussão, tudo executado apenas por eles dois. Para zombar de verdade, só com a alma e o coração. Palco Bixiga é o encontro mensal da nova cena brasileira ocupando o tradicional bairro do Bixiga. Espaço para ecoar no centro de São Paulo a produção musical contemporânea com a qualidade e conforto de um dos mais importantes teatros de nossa cidade.

presencial, 24 de maio, terça-feira, às 21h, Teatro Sérgio Cardoso. Para mais informações, acesse aqui.

Colônia

Em cartaz #CulturaEmCasa apresenta a peça-palestra "Colônia". Eleita pelo jornal O Estado de S. Paulo uma das três melhores peças de 2018 na cidade de São Paulo e indicada a melhor dramaturgia pelo Prêmio APCA, "Colônia" participou de importantes circuitos das artes cênicas no Brasil e no exterior, como MIRADA, MITsp (Brasil, Festival Santiago OFF (Chile) e FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (Portugal), onde se destacou com unanimidade entre os melhores projetos do festival. A partir de uma análise sintática e morfológica, o espetáculo, dirigido por Vinicius Arneiro, cria conexões entre os fatos apresentados e promove reflexões sobre forças propulsoras para uma ideia de descolonização, sobretudo do pensamento. "Colônia", com atuação de Renato Livera, é atravessada por memórias e fatos que fazem referência ao holocausto do Hospital Colônia de Barbacena, onde 60 mil pessoas foram torturadas e mortas.

E o prêmio vai para…

Para incentivar a produção cultural online ou híbrida, mesmo após o retorno dos eventos presenciais, a plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa, gerida pela Amigos da Arte, promove a partir deste ano a premiação “Melhores #CulturaEmCasa”. Serão selecionados trabalhos em oito categorias: Teatro, Cinema, Música, Dança, Novidades, JuntosPelaCultura, Originais e Parcerias – com voto de júri interno e júri popular. Cada categoria terá cinco indicados, entre os quais três serão premiados. Baby do Brasil, Angela Ro Ro e Paula Lima são algumas das artistas que se apresentaram em shows virtuais e que concorrem ao prêmio inédito. A premiação será apresentada em um grande show ao vivo, no fim de 2022 (ainda sem data definida), no Teatro Sérgio Cardoso, região central de São Paulo. “A ideia é incentivar a produção cultural e prestigiar artistas e conteúdos, tão fundamentais para nossa história na plataforma”, afirma Danielle Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte.

Mãe real

O Cine #CulturaEmCasa, na sequência das comemorações ao mês das mães, apresenta o documentário "Minha Mãe é Real’" que narra histórias de mães de adolescentes e jovens autores de atos infracionais, inseridos em medidas socioeducativas com privação de liberdade na Fundação Casa (Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente), antiga Febem. A produção é da Feitio de Filmes e Projeto Bem Ditas Entre as Mulheres.

15 de maio às 20h, gratuito, assista aqui

No espaço do teatro

O Teatro Sérgio Cardoso apresenta a peça infantil "Astronaut(a)". A peça conta a história de Ana,uma menina diferente, que conversa com as estrelas todas as noites e tem o sonho de se tornar astronauta e viajar para o espaço. No entanto, descobre que isso não será tarefa fácil, pois é preciso enfrentar as piadas entre os colegas de escola que ao descobrirem seu sonho, revelam o seu maior obstáculo: É possível uma menina se tornar astronauta? Só os meninos podem ir para o espaço? A jovem acredita que pode ser o que quiser e vivencia coisas mirabolantes entre o real e o imaginário. A trama aborda temáticas como a astronomia, o machismo, o luto e o empoderamento.

domingo, 29 de maio às 11h, 50 minutos, Teatro Sérgio Cardoso, entrada gratuita, mais informações acesse aqui

Don't look up

A plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa em parceria com o Museu da Imagem e do Som apresentam debate sobre o filme "Não Olhe pra Cima" (Don't look up). O curador do projeto Cine Ciência, José Luiz Goldfarb, conversa com a socióloga Laura Trachtenberg Hauser, a física espacial Ale Pacini e a escritora Natalia Pasternak sobre o papel dos cientistas, da imprensa e dos governantes em contexto de emergência e iminente extinção do planeta e da humanidade, como sugerido pelo filme. Com interpretação de Libras por Charles e Denise.

Nasci para bailar

O saguão do Teatro Sérgio Cardoso, gerido pela Amigos da Arte, é palco para oficinas de dança de salão coordenadas pelo professor Rogério da Col. As aulas têm duração de 60 minutos e acontecem às segundas-feiras, às 14h, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição ou experiência prévia. A proposta da atividade é oferecer ferramentas da dança de salão aos participantes, ensinando seus elementos básicos, relação com os movimentos do nosso dia a dia, respiração, estudo das forças opostas e o balanço natural do corpo junto à dança.

para mais informações, acesse o site do Teatro Sergio Cardoso

Música de cinema

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta o concerto "Música de Cinema", com grandes trilhas sonoras e regência de Evandro Matté. Participam da apresentação o Ballet Vera Bublitz, o Coro Sinfônico da OSPA e os cantores Ariane Wink, Juliano Barrego e Gabrielle Fleck. Tão famosas quanto os filmes, as trilhas sonoras de "O Poderoso Chefão", "O Mágico de Oz", "O Rei Leão" e "Star Wars" são algumas das obras presentes no concerto. A ação faz parte do "Ponte Aérea", projeto em parceria entre a Secretaria de Cultura do governo de São Paulo, gerido pela Amigos da Arte, e secretarias de outros estados ou municípios.

para mais informações, acesse aqui

Concerto para o Meio Ambiente

A Osesp celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente por meio da apresentação de obras que têm a natureza como inspiração. Sob regência de Emmanuele Baldini – também solista da noite –, a Orquestra apresenta o "Inverno" de "As Quatro Estações"de Antonio Vivaldi dialogando com o "Invierno Porteño", de "Las Cuatro Estaciones Porteñas", de Astor Piazzolla. Na segunda parte da noite, a Osesp recebe o maestro e trombonista Wagner Polistchuk para reger a Abertura Helios (“sol”, do grego “elios”), de Carl Nielsen. A apresentação termina com Heitor Villa-Lobos, compositor que, em suas próprias palavras, deixava cantar em música os rios e os mares do Brasil. De Villa-Lobos serão executados o poema sinfônico Uirapuru; e O Canto da nossa Terra e O Trenzinho Caipira, das Bachianas Brasileiras nº 2.

segunda-feira, 6 de junho as 20h30, Sala São Paulo, para ingressos e mais informações, acesse aqui; transmissão ao vivo pelo Youtube