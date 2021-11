Bússola Cultural: Semana tem Cinema Negro no MIS e anjo na Virada

Cinema Negro

O Museu da Imagem e do Som (MIS) participa da programação da 17ª Mostra Internacional do Cinema Negro. Com curadoria do professor Celso Luiz Prudente, a Mostra traz este ano o tema “Pela superação da tentativa eurocêntrica de folclorização da africanidade: a dimensão pedagógica do cinema negro posta em questão” e apresenta o cinema negro como filmografia das minorias vulneráveis, promovendo o respeito à diversidade, em proveito da cultura de paz. No Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o MIS exibe, em seu auditório, dois longas e dois curtas-metragens, que integram também a programação online da Mostra. Acesse aqui a programação completa.

sábado, 20; entrada gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria, com 1h de antecedência de cada sessão, ou reservados previamente no site da INTI

-

Dexter, o Oitavo Anjo, se apresenta este final de semana pela plataforma #CulturaEmCasa

Um anjo na #Virada

A #ViradaSP Online deste sábado tem como destaque a participação de Dexter, o Oitavo Anjo, como é conhecido pelos fãs. Dexter promete um show com o que há de melhor do hip hop nacional e os clássicos de sua carreira, sempre com letras de resistência. Além do músico, mais 22 atrações estão na programação. Entre elas, A Fantástica Banda Sem Nome, formada por Tony Campelo e Clemente, com Johnny Monster e Ronaldo Passos nas guitarras, Joe Gomes no baixo, Rodrigo Cerqueira na bateria e a participação especial do histórico tecladista Maurício Camargo Brito, um dos criadores da São Paulo Elvis Presley Society.

sábado, 20, a partir de 12h; acesse a plataforma ou aplicativo #CulturaEmCasa

-

Editatona no Museu do Futebol, em 2019

Revisitando os goleiros

O Museu do Futebol, em parceria com o Wiki Movimento Brasil, irá sediar uma nova edição da Editatona — maratona de edição que reúne voluntários para criar e melhorar verbetes da Wikipédia com fontes confiáveis e verificadas sobre determinado tema. Desta vez, o foco serão os goleiros e goleiras do futebol, do futsal brasileiro e das modalidades adaptadas. A temática do evento está relacionada à exposição temporária “Tempo de Reação — 100 Anos do goleiro Barbosa”, que fica em cartaz até janeiro de 2022. A Editatona Goleiras e Goleiros será realizada de forma presencial no auditório do Museu do Futebol. Serão apenas 15 vagas, com uso obrigatório de máscara e respeito ao distanciamento social. O museu vai oferecer lanche e certificado de participação.

sábado, 20, das 10h às 17h; interessados devem enviar nome e RG para o e-mail: crfb@museudofutebol.org.br

-

Giovanna Madalosso, autora de ’Suíte Tóquio’, é uma das finalistas ao Prêmio

Prêmio São Paulo de Literatura

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo anunciou os finalistas da 14ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, o maior do país em premiação individual para o gênero. Serão contemplados um autor pela categoria “Melhor Romance do Ano de 2020” e outro como “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2020”. Neste ano são 21 finalistas, devido ao empate técnico pelo corpo de jurados na categoria “Melhor Romance de Estreia”. Ao todo, 281 livros foram cadastrados na premiação, um recorde comparado ao ano anterior, quando houve 200 inscritos. Os finalistas são avaliados pelo júri do Prêmio composto por: Eduardo Cesar Maia, Flávio Carneiro, Iris Amâncio, Juliana de Albuquerque, Ketty Valencio, Leo Lama, Luciana Araujo Marques, Paula Fábrio, Paulo Lins e Tom Farias.

acesse o site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para a relação dos livros finalistas

-

Ok, Ok, 2021 — Yuli Yamagata, nova aquisição da Pinacoteca

Tem novidade na Pina

A Pinacoteca de São Paulo reuniu seu grupo de Patronos para o encontro anual que escolheu as obras adquiridas pela instituição em 2021. De um conjunto inicialmente proposto de 18 obras, os Patronos escolheram 16. Dentre elas, obras históricas de artistas brasileiros fundamentais, como Abdias do Nascimento e Gretta Sarfaty. Há também obras de jovens artistas mulheres, como Marcela Cantuária, Yuli Yamagata e Aline Motta. Os artistas indígenas seguiram na lista de compras do museu, reafirmando uma política de aquisição em prática desde 2018. Neste ano, entraram obras de Carmézia Emiliano e Yermollay Caripoune.

conheça o acervo da Pinacoteca, reserve seu ingresso pelo site da instituição

-

São Paulo Companhia de Dança em nova turnê pela Europa

Aqui me tens de regresso

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) está de volta aos teatros europeus para uma turnê internacional após um hiato de quase dois anos devido à pandemia. Serão 13 espetáculos em cinco cidades na Alemanha em novembro e duas na Suíça, em dezembro. O primeiro destino da SPCD é Fürth, onde os bailarinos se apresentaram entre os dias 10 e 14 de novembro, no palco do Stadttheater Fürth. Na sequência, a Companhia dança no Theater Gutersloh. O público do Theater IM Forum, em Ludwigsburg, recebe a arte da SPCD nos dias 20 e 21. No final de novembro, é a vez das cidades de Ludwigshafen e Friedrichshafen, em apresentações únicas nos teatros Theater in Pfalzbau e Graf-Zeppelin-Haus. Os últimos espetáculos acontecem na Suíça no dia 1º de dezembro, no palco do Equilibre, em Fribourg, e no dia 3, no Théâtre de Beausobre, em Morges.

para mais informações, acesse o site da São Paulo Companhia de Dança

-

Leitura ao Pé do Ouvido na Biblioteca de São Paulo

Senta que lá vem história

Frequentadores da Biblioteca de São Paulo serão convidados para escutar a leitura de trechos de livros na atividade Leitura ao Pé do Ouvido. O objetivo é apresentar novos autores, títulos e assuntos. Em novembro, a programação segue com trechos de obras de escritores modernistas. O evento, presencial e gratuito, vai até 8 de dezembro. Não é necessário fazer inscrição.

Biblioteca de São Paulo; avenida Cruzeiro do Sul, 2630, Santana, São Paulo; mais informações pelo site

-

O artista Alexandre Orion fala com Hélio Goldstein

Papo de arte

No mais novo episódio da série “Papo de Arte”, o jornalista Hélio Goldstein conversa com Alexandre Orion, multiartista que trabalha com as mais variadas técnicas de pintura. Graduado em artes plásticas, Orion cria imagens nas paredes da cidade de São Paulo e, com a câmera em punho, espera pela interação espontânea dos passantes. “Papo de Arte”, série exclusiva da plataforma #CulturaEmCasa recebe artistas das mais diferentes áreas, que contam curiosidades sobre suas carreiras e o universo em que atuam. Já participaram da série Maria Adelaide Amaral, a historiadora Lilia Schwarcz, e a cineasta Tata Amaral, entre outros.

acesse pela plataforma ou pelo aplicativo #CulturaEmCasa, disponível nas lojas Google Store e Apple Store

-

O músico e compositor Evandro Fióti participa do evento

Festival Criativo

O primeiro Festival Criativo — edição Velho Oeste apresenta uma seleção audiovisual com a cultura, os artistas e os empreendedores do interior paulista. A produtora Nosso Quintal, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, percorreu mais de 400 quilômetros do Centro-Oeste do Estado e abordou temas que envolvem modelos de negócio sustentável, inovação e ações que impactaram positivamente as pequenas e médias cidades. Destaque na programação para a participação do músico, compositor e empreendedor Evandro Fióti e da pesquisadora Ana Carla Fonseca, fundadora do Garimpo Soluções e referência internacional em Economia Criativa, com atuação na Organização das Nações Unidas (ONU).

de 22 a 27 de novembro, a partir das 19h; as entrevistas serão transmitidas e as produções audiovisuais também estarão disponíveis; acesse aqui

-

Apresentação do Guri Capital e Grande São Paulo no Theatro São Pedro.

Guri Big Band

A tenda do Museu Catavento será palco das apresentações da Camerata de Violões, Regional de Choro e Big Band do Guri. A Camerata de Violões do Guri faz a abertura dos concertos, às 11h. O grupo apresenta o programa Opinião, que traz composições do espetáculo homônimo, realizado em 1964, alguns meses após a eclosão do Golpe Militar no Brasil. A regência é de Thales Maestre. Entre as canções, as alunas e os alunos abordarão a realidade atual, como a instabilidade política e a diminuição do poder de compra dos brasileiros. O Regional de Choro apresenta o programa Prelúdios do Choro com peças de Chiquinha Gonzaga, Sinhô, José Carvalho de Bulhões e João Adalto Silva. A Big Band do Guri encerra as apresentações do dia com o programa Entre o Xote e o Reggae. Sob a batuta de Paula Valente, o repertório abarca composições de Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, João do Vale e Peter Tosh.

sábado, 4 de dezembro, a partir das 11h; a programação completa está disponível pelo site

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube