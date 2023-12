Bússola Cultural: semana destaca circo com artistas PCD e Virada Inclusiva

Espetáculo “Vida de Circo”, com artistas PCD, no O Mundo do Circo SP

O Mundo do Circo SP, na zona norte de São Paulo, receberá o espetáculo "Vida de Circo”, da Circodança, que une artistas com e sem deficiência, circenses, atores e bailarinos que contam a história da Cigana Laura e sua trupe sob uma lona de circo. São utilizadas as bases de dança flamenca, de salão e contemporânea, além do teatro e números de acrobacias de solo e aéreos, em 03/12, às 17h.

Entrada gratuita; os ingressos serão distribuídos 1 hora, antes de cada espetáculo; Cada pessoa poderá retirar no máximo 5 ingressos por espetáculo; Programação completa, algumas programações podem ter cobrança de ingressos, eventualmente , Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, dentro Parque da Juventude, ao ladinho da estação do metrô Carandiru

Capela da Nonna

Museu celebra 120 anos de Portinari

Uma programação especial em homenagem aos 120 anos de Candido Portinari será realizada no fim de semana (02 e 03 de dezembro) pelo Museu Casa de Portinari, em Brodowski. Entre as atrações estão previstas oficinas, apresentação musical, contação de histórias, feira de artesanato e de orquídeas.

As ações serão realizadas no Museu e no espaço Giardino Portinari, que recebe a primeira atração do dia. A partir das 09h, crianças de bairros periféricos de Brodowski, participarão de atividades artísticas e brincadeiras que remetem à infância do artista.

A esplanada do Museu ganhará um colorido e aroma diferentes com a abertura da Feira de Orquídeas, às 10h. Diversos exemplares da espécie de flores, trazidos pelo Orquidário Nossa Senhora Aparecida, permanecerão expostos ao longo do dia.

Também, na esplanada, será possível conferir a Feira de Artesanato, tanto no sábado como no domingo. Tradição na programação do Museu, a atividade começa às 10h e conta com a participação de dezenas de artistas da cidade e região.

Gratuito, mais informações Museu Casa de Portinari

Protagonistas

Festival “FOLIA de Circo” - Fábrica de Cultura

Dezembro será um mês circense na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. De 6 a 9/12, acontece o 1º Festival Folia de Circo, evento gratuito com espetáculos, oficinas e rodas de conversa para celebrar o 1º ano do Projeto FOLIA – Formação e Desenvolvimento nas Artes Circenses. Trata-se de uma formação em artes circenses para jovens das periferias lançado em 2023 pelo programa Fábricas de Cultura.

A programação do evento começa em 6/12, com o espetáculo Entre Histórias e Trajetórias, que reúne experimentações coletivas em números que dialogam com temas diversos como família, feminilidade e negritude utilizando técnicas como corda lisa, malabares, acrobacia, trapézio, dança e outras. Na quinta-feira, 7, se iniciam as apresentações de companhias e coletivos convidados. O Circo Teatro Palombar, da Cidade Tiradentes, traz o Karaokê Palombar. Em Birita Procura-se, o público conhecerá a palhaça Birita, da artista Ariadne Antico, de São José dos Campos, que faz uso da sua deficiência neurológica (paralisia cerebral) para discutir a "d/eficiência" e gerar momentos engraçados, em 8/12. E o último espetáculo do festival, no dia 9, sábado, O Movimento Negro no Picadeiro, do Coletivo Prot{agô}nistas, com artistas de diversas regiões da cidade, exalta o poder e a estética da negritude.

Todas as apresentações começam às 20h.

Gratuito, Programação completa

Desfile Collab Moda Inclusiva & Casa de Criadores ocorre na Oficina Cultural Oswald de Andrade

Virada Inclusiva nas Oficinas Culturais

Em razão do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3/12), as Oficinas Culturais Maestro Juan Serrano, Oswald de Andrade e Alfredo Volpi terão uma agenda para a Virada Inclusiva 2023 que acontece nos dias 4 a 8 de dezembro. A iniciativa é da Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência (SEDPcD) e promove uma série de atividades com o objetivo de debater o tema e promover a inclusão também em espaços culturais. As atividades são gratuitas e dentre os destaques estão apresentações de teatro, desfile de moda, jogos, exposições e debates.

Por exemplo, o projeto desenvolvido pela Oficina Cultural Maestro Juan Serrano, unidade localizada Cohab Taipas, é dedicado à criação de atividades para promover a inclusão cultural e social de todas as pessoas por meio de diversas modalidades artísticas. Os participantes terão a oportunidade de participar de jogos de mesa tradicionais, como xadrez, dama, dominó, cartas, botão, tênis de mesa e outros. Será aberto ao público, por ondem de chegada, nos dias 4 a 8 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h. O objetivo é destacar o desenvolvimento cognitivo e a socialização que essas atividades proporcionam. Para garantir que todos tenham acesso à diversão, os materiais necessários serão disponibilizados gratuitamente. Já a apresentação teatral será no dia 5 de dezembro, terça-feira, a partir das 14h, com o espetáculo TDHA - Uma história de superação com Betinho, o Menino Valente. Com a direção da Triatos Produções Artísticas, esta peça traz uma lição de vida contra o bullying na escola, destacando a jornada de um menino com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDHA). A atração ainda explora personagens do circo, como o mágico e o palhaço, e recursos do teatro de bonecos e fantoches.

Gratuito, confira mais atrações em mais informações

Coral "TAMTAM" nas Fábricas de Cultura

Apresentação do Coral "TAMTAM" nas Fábricas de Cultura

O Coral TAMTAM, composto por pessoas com e sem múltiplas deficiências, compartilha com o público um estudo musical com versões de grandes sucessos nacionais. Violão, voz, sons do corpo e instrumentos de percussão se unem aos sinais em LIBRAS em uma proposta musical acessível para todos. No novo repertório, o experimento musical através do ritmo, com instrumentos e com o corpo e voz, ganha ênfase por meio de clássicos do samba, forró e outros ritmos essencialmente brasileiros. O público também faz parte dessa experiência, e é convidado a acompanhar na voz, nas LIBRAS, e até no ritmo corporal, para que compartilhem com o canto do grupo. O Grupo de Dança Contemporânea, composto por jovens com e sem múltiplas deficiências trabalha dança e “texto corporizado” em LIBRAS. As diferenças entre todos são salientadas e percebidas, sensibilizando para uma sociedade sem exclusão.

Gratuito, 05/12/23, às 10h, na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes; 05/12/23, às 14h30, na Fábrica de Cultura Itaim Paulista; 06/12/23,às 14h, na Fábrica de Cultura Parque Belém; 07/12/23, às 10h, na Fábrica de Cultura Sapopemba; 07/12/23,às 14h30, na Fábrica de Cultura Vila Curuçá; 08/12/23,às 10h, na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo; 08/12/23,às 15h, na Fábrica de Cultura Santos, mais informações

Personagem de Roberto Bolaños (também conhecido como Chespirito), Chaves atravessou gerações e chega em janeiro de 2024 ao MIS Experience

MIS Experience - Exposição para celebrar o Chaves

Em homenagem aos 40 anos de estreia de um dos seriados de TV mais queridos do Brasil – e de toda a América Latina -, a capital paulista recebe, em janeiro de 2024, Chaves: A Exposição. A maior mostra sobre Chaves já realizada no mundo acontecerá no MIS Experience, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo - e irá celebrar as quatro décadas de exibição do icônico programa de TV no Brasil, com a reconstrução de mais de 20 cenários emblemáticos que fizeram parte da vida de milhões de espectadores.

Os ingressos para Chaves: A Exposição já estão à venda no site. Às terças-feiras, a entrada é gratuita – o ingresso deve ser retirado, exclusivamente, na bilheteria física do MIS Experience, no dia da visita (sujeito à lotação).

A partir de 05/01/2024, MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca – São Paulo/SP, Ingressos: Gratuito às terças; Quartas às sextas: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia); sábados, domingos e feriados: R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). Vendas no site http://www.expochaves.com.br e na bilheteria do MIS Experience

Horários: Terças a sextas, domingos e feriados das 10h às 19h (permanência até 20h)

Luma Sanches, Paulo Palado e Ghell Silva

Teatro Cego apresenta “Clarear “, no Teatro Sérgio Cardoso

No dia 3 de dezembro, domingo, às 11h, o Teatro Cego apresenta o espetáculo Clarear no Teatro Sérgio Cardoso. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes do espetáculo.

Nesta montagem, além das experiências sensoriais, o tema também é totalmente voltado para a questão da integração. Cinco jovens dividem a mesma república. Uma deficiente visual, um deficiente auditivo, uma cadeirante, um argentino e uma torcedora fanática do Juventus da Mooca.

Com muito bom humor, a trama mostra a superação de dificuldades de comunicação e convivência, por meio da sinergia da amizade, em um espetáculo que conquista a plateia com um paradoxo entre a complexidade e a simplicidade do tema.

Gratuito, mais informações

Presépio Napolitano - Autoria desconhecida - Séculos XVIII/ XX - Barro cozido policromado, madeira, tecido, liga metálica e gesso

As Tradições nos Presépios do Museu de Arte Sacra de São Paulo

O MAS.SP - Museu de Arte Sacra de São Paulo anuncia a exposição "As Tradições nos Presépios do Museu de Arte Sacra de São Paulo", uma cuidadosa exploração da rica coleção que integra o destacado acervo da instituição. A mostra não se limita apenas a conjuntos escultóricos, mas inclui cenas pictóricas, ampliando a representação do nascimento de Jesus por meio de 50 diferentes cenas da natividade, possibilitando uma experiência imersiva nas raízes culturais e artísticas que permeiam essa tradição secular. Aberta ao público a partir de 02 de dezembro, a mostra convida o público a explorar as diferentes facetas dessa expressão artística única, revelando as diversas formas como o nascimento de Jesus foi interpretado ao longo do tempo e em diferentes culturas.

Grátis aos sábados, exposição: “As Tradições nos Presépios do Museu de Arte Sacra de São Paulo”, Coordenação: Ramon Vieira, Número de obras: 50 conjuntos, Técnica: pinturas, esculturas e objetos, de 02 de dezembro de 2023 a 07 de janeiro de 2024, Mais informações

Escola Estadual Álvaro Guião - São Carlos

Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo

A Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo, que fortalece a cultura e a história paulista, está de volta após a pandemia. O evento, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em colaboração com o Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, acontece nos dias 1,2 e 3 de dezembro.

A Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo é gratuita e oferece uma experiência única, na qual o público é convidado a participar de atividades educativas, roteiros, oficinas, ações de grafite, contação de histórias, circo, dança e performances. Além disso, os participantes terão a oportunidade de explorar locais de grande importância turístico-cultural, promovendo assim a interação entre a comunidade e a rica história dos municípios. Muitas dessas atividades dialogam com a arquitetura dos edifícios, como apresentações nas janelas e promovem intervenções em seus espaços.

Nas cidades de Bertioga, Cananéia e Ribeirão Pires, a Jornada oferecerá atividades de sensibilização e formação voltadas para a conservação e manutenção dos patrimônios. Equipes especializadas em obras e restauro estarão em ação, registrando cada passo do processo. Tais atividades serão documentadas e disponibilizadas no canal oficial da Secretaria no YouTube, tornando-as acessíveis para replicação por qualquer outro patrimônio. A iniciativa visa não apenas enriquecer o conhecimento sobre conservação patrimonial, mas também fomentar a troca de experiências e boas práticas nas comunidades.

Gratuito, programação

Desafios da Acessibilidade na Indústria Criativa

Na SP Escola de Teatro, Unidade Roosevelt, em 06/12, às 20h, terá a mesa de discussão: "Desafios da Acessibilidade na Indústria Criativa", evento que faz parte da Virada Inclusiva, mediado pelo ator, diretor, músico e fisioterapeuta Herberth Vital, além das participações de Elder Fraga, diretor; Fernanda Amaral, coreógrafa, atriz, bailarina e educadora; e Marcos Abranches, coreógrafo e bailarino.

Desafios da Acessibilidade na Indústria Criativa - Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos no Sympla da SP Escola de Teatro. Também haverá transmissão ao vivo pelo YouTube da Escola. Mais informações

Memorial da América Latina Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda

FÉstival

Acontece no dia 9/12, o FÉstival, evento que une expressões culturais cristãs, católicas e evangélicas, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Com entrada gratuita, o festival é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

O FÉstival, que promove a celebração da cultura cristã do estado de São Paulo, tem em sua programação apresentações musicais, teatrais, oficinas, exposição, área de descanso e alimentação. Entre as atrações confirmadas para o evento estão o cantor e compositor mineiro Thalles Roberto, o ministério musical joseense Adoração e Vida, a banda campineira de rock Rosa de Saron, com mais de 35 anos de trajetória, e a cantora e pastora Cassiane, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

FÉstival, 9/12, sábado, das 9h às 21h, Memorial da América Latina, acesso pela rua Tagipuru, 500 - Portão 2, entrada gratuita

Jovem anda de bicicleta em frente à fachada da sede da Associação PiPA, Jardim Peri, zona norte de São Paulo

Museu das Favelas - Dia do Samba

O Museu das Favelas está com várias atividades na programação de dezembro. Com entradas sempre gratuitas, a intensa agenda, com ativações presenciais e também on-line, pensadas para todo o mundo, abre com a exposição coletiva “Retratos e histórias de cooperação e voluntariad”o. O projeto Comunicadores, realizado em parceria com a ONG Atados e curadoria de Léo Britto, reuniu dez artistas periféricos com o objetivo de fotografar dez organizações espalhadas pela zona norte e leste de São Paulo. Para a exposição, o grafiteiro Rodrigo criou um mural que remete às comunidades onde essas organizações atuam. Com início no dia 2/12, a mostra vai até dia 7/01/24.

No dia 2/12, será comemorado o “Dia do Samba” com o Baile do Sagatiba - Oficina de Samba Rock, às 14h, no Jardim do Museu. Duas horas depois, às 16h, o Museu das Favelas recebe o show de samba de Anderson Tobias, intérprete paulistano nascido e criado no extremo leste da cidade de São Paulo, na música há quase trinta anos. No mesmo dia acontece o lançamento do Boletim "População em Situação de Rua e Saúde", do Instituto de Saúde. Em 03/12, acontece o "Sarau Deu Preto", que neste ano finaliza a programação do ciclo formativo "Educação Pluriversal: Educação, Cultura e Arte" buscando alcançar artistas que apresentem temáticas relacionadas às relações transatlânticas, diaspóricas e quilombolas.

Na quarta-feira (6), acontece a última oficina “Crochê de Quebrada”, ministrado pelo Coletivo Artesanato Chave.

Gratuito, Museu das Favelas

