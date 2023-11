Black Friday 2023: confira estratégias e promoções de destaque de marcas diversas

Novembro é sinônimo de Black Friday e, segundo levantamento realizado pelo Reclame Aqui, pelo menos 62% dos brasileiros planejaram compras neste período. 21% dos entrevistados afirmaram estar indecisos quanto à compra de produtos na data. Para as empresas que todo ano desenvolvem novas estratégias de venda para a Black Friday, a porcentagem representou uma oportunidade; um público a ser conquistado.

Descontos exclusivos, ações atrativas e campanhas apelativas são algumas das ferramentas utilizadas por varejistas de moda, eletrodomésticos, instituições de ensino, itens para cães e gatos, fast food e até a área da saúde.

Analisando as diferentes formas com que o mercado reagiu à oportunidade, a Bússola selecionou uma lista com estratégias que se destacaram na Black Friday 2023.

Dafiti

A Dafiti, maior fashiontech da América Latina, aposta em amplitude, oferecendo descontos em produtos e marcas nacionais e internacionais em todo o seu catálogo. Na Black Week, o e-commerce chegou a até 80% OFF em etiquetas como Lança Perfume, BAW e Forever 21.

Burger King ®

No food service, o Burger King® mantém o foco no seu aplicativo e no programa de fidelidade Clube BK. A estratégia conta com parceria com a Pepsi® Black. Até 26 de novembro, os consumidores podem resgatar combos com refrigerante por menos da metade dos pontos no Clube BK durante a promoção “Toma essa Black na Black do BK”.

No aplicativo, a rede também possibilita a troca de 150 pontos por recompensas surpresas. A ação, com objetivo de despertar interesse pelo aspecto divertido, inclui como possibilidade de surpresa o combo Whopper por menos da metade do valor em pontos fora da promoção – 325 pontos.

Petlove

Com o mote “Pet Friday dos $onho$”, a campanha da Petlove traz os mais variados artigos com ofertas de até 80% de desconto, indo de produtos de desejo a rações, artigos veterinários, camas, arranhadores, coleiras, guias, planos de saúde e outras opções que se enquadram nas necessidades dos pets e tutores de todo o Brasil. As promoções contemplam todas as categorias de produtos, desde alimentação, higiene e beleza até medicamentos, acessórios, brinquedos e saúde.

A marca também disponibiliza condições exclusivas aos seguidores durante suas lives especiais. No dia 28 a transmissão e as promoções irão abordar o cuidado com Felinos.

Riachuelo

A Riachuelo reforçou sua escuta ativa para ofertar descontos nos produtos mais desejados por suas consumidoras. Durante o mês de novembro, a marca realiza dez live commerces com preços relâmpagos, amplia o sortimento de produtos com descontos e, até a semana da Black Friday, alguns itens receberam dupla etiquetagem. Também está aplicada a política de menor preço garantido nos últimos 60 dias.

Os descontos são aplicados em produtos de todas as categorias, incluindo os vestuários, acessórios, moda casa, perfumaria e eletroeletrônicos.

Shell Box

O Shell Box, aplicativo exclusivo de experiências da marca Shell, está oferecendo cupons de desconto para todos os usuários do app durante a Shell Box Friday. Até o dia 30 de novembro, todas as pessoas que usarem o app pela primeira vez receberão R$ 1 real de desconto por litro abastecido nos dois primeiros abastecimentos usando o cupom SBF60, limitado a R$ 30 reais.

Hoje, sexta-feira, 24 de novembro, os usuários tem descontos de R$ 0,50/litro abastecido (limitado a R$20) e, entre os dias 27 e 30, ganharão R$0,25 de desconto por litro, limitado ao desconto máximo de R$12, para abastecer com a linha de combustíveis aditivados Shell V-Power.

Loja do Mecânico

A Loja do Mecânico preparou duas ações promocionais no mês de novembro. Como aquecimento, a empresa iniciou a Black Week, que disponibiliza descontos em diversas ferramentas. A novidade deste ano, é a criação de uma comunidade para os usuários, que já possuem cadastro no aplicativo da empresa, acessem preços exclusivos no outlet de ferramentas para oficina mecânica, serralheria, marcenaria, jardinagem, elétrica, e várias outras profissões.

No dia 23, aconteceu a virada oficial para a Black Friday, maior evento promocional da Loja do Mecânico no ano, com descontos que chegaram a até 80%.

H1 Editora

A H1 Editora realiza até 24 de novembro a segunda edição da sua Black Week H1, com descontos de até 50% em livros, cursos e boxes com obras. A Black Week H1 é uma oportunidade para adquirir ofertas incríveis nos mais desejados e recomendados livros sobre marketing, negócios, finanças, comunicação e carreiras. Todos os livros, cursos ou o combo livros + cursos estão com 10% de desconto. Quem adquirir dois produtos tem 20% de desconto. Já a partir de três ou mais produtos é concedido 30% de desconto. Além disso, as compras acima de R$ 150 têm frete grátis para todo o Brasil e há oportunidade especial nos boxes de livros. Na compra de um box, é aplicado 20% de desconto. Já a partir de dois ou mais boxes o desconto é de 50%.

Há ofertas também de cursos especiais em conjunto com boxes de livros. Entre as ofertas, destaque para o curso Conquistando o Emprego dos Sonhos + Box Upgrade de Carreira de R$ 997 por R$ 597. Para conferir todos os valores e aproveitar as vantagens da Black Week H1, é preciso se cadastrar no link e acessar o catálogo completo com as ofertas.

Galena

A Galena, startup focada em desenvolvimento de carreiras com base em inteligência artificial, anuncia sua campanha de descontos intitulada Best November, através do Edupass, sua plataforma de desenvolvimento profissional. A empresa - que recentemente adquiriu a startup Edupass em um M&A - trabalha com descontos acima da média de mercado em cursos o ano inteiro, mas em novembro negociou valores ainda mais expressivos, que chegam a 80%.

O Edupass disponibiliza dois modelos de subsídios, o primeiro será via instituições de ensino parceiras, como a Fala Education, que oferece 50% de desconto para todos os cursos; e a English Central, uma das plataformas online de inglês mais buscadas pelos colaboradores, tem descontos agressivos que podem chegar a até 80%. Outras categorias educacionais, como graduação, pós-graduação e cursos livres, também têm oportunidades exclusivas em parceiros como a FIA e a Descomplica, com descontos de até 50%.

Já a segunda frente de subsídios será realizada pela própria Galena, que além dos descontos das instituições parceiras, vai subsidiar parte das matrículas do período com incentivos que poderão chegar a 20% de desconto adicional para os cursos mais procurados da plataforma, como os de idiomas, pós-graduações e cursos técnicos. “Esse é um momento importante porque podemos potencializar nossos descontos e ajudar os profissionais a desenvolver suas carreiras”, afirma Guilherme Luz, CEO da Galena.

Aramis

Atenta às demandas do setor, a Aramis, uma das líderes do mercado nacional no varejo de moda masculina, realiza, neste ano, mais uma edição da Best Friday. Para 2023, a marca apresenta uma série de ações promocionais durante todo o mês de novembro em suas lojas físicas, e-commerce e aplicativo.

Com cashback, descontos progressivos de até 70% OFF e ofertas exclusivas, a Aramis promove iniciativas promocionais para o seu portfólio de produtos que conta com itens que complementam o lifestyle dos homens e oferecem opções para todos os estilos, ocasiões e comportamentos.

Everest

Para não ficar de fora desse dia tão esperado pelos consumidores, a Everest, referência no mercado brasileiro em Purificadores de Água e líder do segmento de Máquinas de Gelo, anuncia descontos especiais de 10% em toda a sua linha de Purificadores.

Até 24 de novembro, nos pontos de venda parceiros da marca, os clientes poderão aproveitar descontos de 10% na linha de Purificadores de Água. Já o site oficial está com 10% off, mais frete grátis, concedido ao consumidor que realizar o cadastro no momento da compra, hoje, dia 24..

Com a promoção, a Everest estima um aumento de aproximadamente 49,5% no número de vendas no site, e 19% nos pontos de venda, quando comparado ao mês de outubro. Uma oportunidade única de adquirir os purificadores de água da marca, que são referência no mercado, com desconto especial.

Fundação Estudar

A Fundação Estudar, organização que atua há mais de 30 anos ajudando a alavancar a carreira de milhares de jovens por meio de cursos com metodologia exclusiva, mentorias especializadas e bolsas de estudos, oferece, este mês, oportunidades de desenvolvimento profissional por até metade do valor.

Até o dia 30 de novembro, todos os cursos individuais da Fundação Estudar estarão com 30% de desconto. Ainda, para quem deseja assinar a Escola de Liderança, plataforma com de cursos baseados em especialistas das universidades de Stanford e Massachusetts, haverá 50% de desconto, durante o mesmo período.

É possível acompanhar também as promoções relâmpago que acontecerão durante esta semana, com validade de 24 horas:

Dia 24 de novembro: Decisão de Carreira (50% OFF)

Dia 25 de novembro: Faça Acontecer (50% OFF)

Dia 26 de novembro: Autoconhecimento (50% OFF)

Multiplan

A Multiplan realiza a sua Black Friday de até o dia 26 de novembro, em todos os shoppings do grupo. Os descontos chegam a até 70% em produtos de diversas categorias e também no resgate de benefícios para clientes Silver e Gold do programa MultiVocê. Através da integração de ofertas e benefícios em um único lugar, o superapp Multi proporciona uma experiência de compras simplificada, o que permitiu o planejamento prévio por parte dos clientes.

Os clientes podem acompanhar os descontos pelo site Liquidação Lápis Vermelho, pelo superapp Multi, pelo Facebook e Instagram do Lápis Vermelho.

Laboratório CDB

O CDB Inteligência Diagnóstica, marca do Grupo Alliança em São Paulo, preparou para esse mês pacotes de exames personalizados com preços diferenciados. São descontos excelentes e que valem até o dia 31/11. Confira:

Check-up Mais Energia - Por R$99,00

Check-up Saúde do Fígado - Por R$89,00

Check-up Saudável - Diabetes e Hipertensão - Por R$89,00

Check-up Atleta - Por R$149,00

Sexagem Fetal - Por 3x R$45,00

30% OFF na Tomografia Computadorizada

Vacina Gripe Quadrivalente - Por R$20,00

Hotmart

A Hotmart, líder global em negócios digitais e protagonista na Creator Economy, também está com ofertas. São mais de 2,3 mil produtos participantes e os descontos variam de 10 a 50%. As oportunidades são válidas até o dia 4 de dezembro e o consumidor consegue filtrar pelo desconto, categoria, subcategoria, formato, idioma e por avaliações.

