Bússola Cultural: semana destaca exposições e eventos do MIS

13ª edição do Risadaria

O Teatro Sérgio Cardoso, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, recebe a 13ª edição do Risadaria, que terá uma programação especial para o público infantil. As apresentações do Risadaria Kids acontecem na Sala Paschoal Carlos Magno e a programação inclui os espetáculos Circo Dunavô, em 02/9; E Se Fosse Diferente?, no dia 03 de setembro; Aplausos e Vaias, dia 16/9 e, para finalizar a temporada, o espetáculo Circo da Pamplona, em 17/9.

Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno, R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo, 02, 03, 16 e 17/9, sábados e domingos, às 14 horas, ingressos gratuitos (distribuição de ingressos na bilheteria do teatro a partir de 1 hora antes do início das sessões); 45 minutos; 146 lugares + 6 espaços para cadeirantes, livre, mais informações Teatro Sérgio Cardoso

MIS - Maratona Infantil

No MIS - Museu da Imagem e do Som terá a Maratona Infantil em 27/8, uma edição especial em comemoração ao Dia do Folclore. A programação traz oficinas, brincadeiras, cinema e teatro com inspiração no tema e entrada gratuita. Por exemplo, na atividade “Lendas do Brasil” as crianças e famílias poderão se divertir, enquanto aprendem mais sobre o folclore nacional, com atividades como a oficina de Fantasias do Folclore Brasileiro, realizada pelo Coletivo Foca, no qual as crianças criam a sua própria fantasia de um personagem ligado ao folclore. Já a Matiz Filmes traz a oficina Teatrinho de Sombras – As Criaturas do Folclore, proporcionando aos participantes a criação de um pequeno teatro de sombras e silhuetas baseadas nas famosas figuras das lendas brasileiras.

Algumas atividades que acontecerão no decorrer do dia, como Contações de histórias: Lenda do Bumba Meu Boi e O Folclore na Literatura de Monteiro Lobato, com a Cia Cambaio; Sessão de cinema com as principais lendas da cultura e das tradições populares do nosso Brasil; etc, 27/8 de agosto, domingo, ingresso gratuito, das 10h às 17h, livre, Avenida Europa, 158, São Paulo-SP, Mais informações

Pesquisa de Cria

No Museu das Favelas, em 25/8, às 17h, acontece a segunda edição do Pesquisa de Cria, que dessa vez convida Emilly Carvalho e Carla Francischette, pesquisadoras representantes das organizações Rede Conhecimento Social e Juventudes Potentes, para apresentarem a pesquisa "Injustiças estruturais entre jovens na cidade de São Paulo", que mostra dados referentes aos desafios enfrentados pela juventude periférica da cidade.

Gratuito, Museu das Favelas na Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos, São Paulo, mais informações Museu das Favelas

Profissão MC

Dia 27/8, às 14h30, no Museu das Favelas, rolará a exibição do filme “Profissão MC”. A produção conta o início da carreira de um rapper na periferia, que em um momento delicado de sua vida, teve que tomar a decisão de escolher entre o crime ou apostar na carreira de rapper. O filme é estrelado pelo cantor e ator Criolo. Gratuito, Museu das Favelas na Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos, São Paulo, mais informações Museu das Favelas

A imigração feminina para o Brasil no contexto das guerras

Nos meses de setembro e outubro, às terças, o Museu da Imigração fará o curso on-line “A imigração feminina para o Brasil no contexto das guerras”. A formação abordará a presença e influência das mulheres em contextos ligados a conflitos armados, de forma direta ou indireta. Com início em 5/9 e término em 10/10, as aulas, ministradas pelas professoras Cristina Feres e Adriana Marcolini, serão na plataforma Zoom. Sendo que as cinco primeiras acontecerão das 16h às 17h30, e a última das 19h às 20h30.

O investimento é de R$ 230 e as inscrições estão abertas no site. Os inscritos terão acesso ao conteúdo por 7 dias, ao final da programação.

Festival SP Mix Con

As Fábricas de Cultura estão explorando diversas manifestações artísticas periféricas. Toda a programação é gratuita. Em 26 e 27/8, a partir das 14h, terá o Festival SP Mix Con de Produção Musical na Fábrica de Cultura Jardim São Luís que promoverá oficinas e debates sobre a área de produção musical na era digital para profissionais e demais interessados. Na Grande São Paulo, o público poderá aproveitar o evento de celebração do 1º Aniversário da Fábrica de Cultura Osasco. As festividades começam às 15h, em 26/8, com show do Emcee Lê, residente de Osasco, uma das principais vozes da cultura dancehall e sound system. Depois, às 18h, será a vez de MC Luanna, que trará convidados surpresas para agitar a festa. A partir de 14 anos.

E a programação do dia 26 termina na Zona Norte com o 9º Aniversário da Fábrica de Cultura Brasilândia que neste ano terá apresentações de Mc Kelvinho, Mc Menor da VG, e de Malibek, artista não-binária independente, que se junta ao Baile das Cruelas para a festa. O evento começará às 17h.

Gratuito, programação completa neste link

Mirella Ricciardi ganha exposição no MIS

No dia 31 de agosto, o MIS - Museu da Imagem e do Som inaugura a exposição inédita Mirella Ricciardi: homenagem aos povos da Amazônia (Mirella Ricciardi: Homage to the People of the Amazon). A mostra apresenta 47 imagens produzidas em 1990 pela célebre fotógrafa italiana-queniana, em viagens a comunidades indígenas amazônicas.

A exposição tem curadoria de Amina Ricciardi, filha da fotógrafa que tem dedicado os últimos 15 anos a catalogar e digitalizar o extenso acervo junto a sua mãe, com o jornalista Leão Serva, e expografia de Álvaro Razuk. Com entrada gratuita, a mostra fica em cartaz até 8/10. Após a temporada na sede do MIS, as fotografias integrarão o Acervo permanente do Museu, para que possam circular por municípios do Estado de São Paulo por meio de programas de itinerância da instituição. A doação ao MIS, segundo a fotógrafa, representa uma devolução de seu trabalho ao público brasileiro, em uma homenagem à resistência dos povos da Amazônia.

De 31/8 a 8/10 de 2023, ingresso gratuito, classificação livre, Espaço Expositivo 2º andar - Museu da Imagem e do Som: Avenida Europa, 158, São Paulo - SP, grátis às terças

Família no Museu: Folclore no museu: 5 marias

Com certeza alguma brincadeira folclórica marcou sua infância. Desta forma, o setor educativo do Museu Felícia Leirner, em Campos do Jordão, em homenagem ao Mês do Folclore, propõe o desafio da brincadeira “Cinco Marias”, um jogo no qual os participantes precisam executar uma sequência de movimentos rápidos com os saquinhos feitos de arroz, farinha ou areia. Você já jogou? Mas o desafio não para por aí e para avançar as fases do jogo não basta ser rápido nas jogadas. Como? Respondendo algumas perguntas sobre o universo folclórico. Não deixe de participar desse momento divertido!

26/8, gratuito, às 11h e às 15h, livre, Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão - SP, Mais informações

“Um Teto Todo Seu”

Considerado um dos textos fundadores da crítica feminista, o ensaio “Um Teto Todo Seu”, da inglesa Virginia Woolf (1882-1941), serve como ponto de partida para o espetáculo homônimo dirigido por Marcia Abujamra e estrelado por Noemi Marinho e Luciana Carnieli. A adaptação estreia no dia 24/8 na Oficina Cultural Oswald de Andrade, onde segue em cartaz até 9/9, com apresentações às quintas e sextas, às 19h30, e aos sábados, às 15h e às 18h.

Escrito em 1928, o ensaio é fruto de duas palestras que a autora foi convidada a dar em duas universidades para mulheres sobre o tema “Mulheres e Ficção”. Seu principal argumento é que a mulher deveria ter recursos materiais e um espaço com tranca na porta para poder se dedicar a escrever ficção, pois essas são condições capazes de afetar os aspectos psicológicos da escritora e o próprio processo criativo.

24/8 a 9/9 de 2023, quintas e sextas, às 19h30, e sábados, às 15h e 18h, Oficina Cultural Oswald de Andrade – Sala 11 – Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, Ingressos gratuitos, distribuídos 1 hora antes do início do espetáculo, 60 minutos, 14 anos, 30 lugares, sala acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, Libras nos dias 01 e 08 de setembro, SP ESCOLA DE TEATRO.

Curso gratuito de música

O Guri, programa de iniciação musical e inclusão social, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, oferece vagas em cursos gratuitos de música, também, na região de Itapeva. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o polo de ensino de sua preferência. Para participar do programa, não é preciso ter conhecimento musical, nem possuir instrumento musical. Tem cursos regulares de iniciação musical (6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos), modalidade que oferece a oportunidade de aprender a cantar ou a tocar um instrumento de forma fundamentada e consistente. Nesta modalidade, as alunas e alunos podem optar por violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio, percussão, bateria, guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, piano, teclado, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira, violão de 7 cordas, violão tenor, violão e canto.

Polos do Guri na capital e Grande SP Polos do Guri na Capital e Polos do Guri no interior e litoral Polos do Guri no interior e litoral

