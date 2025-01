Bússola Cultural: oficina de chocolate para crianças na Fábrica de Cultura Brasilândia

Oficina de doces com chocolate na Brasilândia

Onde? Fábrica de Cultura Brasilândia - Núcleo Taipas. R. Joaquim Pimentel, 200 - Brasilândia, São Paulo.

Quando? Dia 30 de janeiro. Quinta-feira, às 14h.

Integrando o Tendas de Verão, parte da programação de férias do Núcleo Taipas, a Fábrica de Cultura Brasilândia promove oficina gratuita de bombons e pirulitos de chocolate para as crianças. Uma atividade lúdica e “mão na massa”.

Plateia móvel da nova Estação CCR das Artes, que acomoda até 543 pessoas (Alexandre Silva/Divulgação)

Presente para SP: Estação CCR das Artes

Onde? Estação CCR das Artes. Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? Dia 25 de janeiro. Sábado, às 20h.

No Aniversário de São Paulo, a cidade recebe um presente especial: a inauguração da Estação CCR das Artes. Localizado no Complexo Cultural Júlio Prestes, o mais novo equipamento cultural do Governo de SP inaugura com uma apresentação gratuita. O espetáculo conta com a cantora Virgínia Rosa, a São Paulo Companhia de Dança, o Coro Acadêmico da Osesp, um Quarteto de Cordas formado por músicos da Osesp, o acordeonista Toninho Ferragutti, um ensemble da São Paulo Big Band, a pianista Juliana Ripke e a companhia Mundo do Circo.

Entrada gratuita (retirada de ingressos a partir das 12h do dia 21 no link )

Classificação: Livre.

Museu das Favelas em nova sede (Pablo Jacob/AgênciaSP/Divulgação)

Aniversário de SP ao som dos ritmos das quebradas

Onde? Museu das Favelas. Largo Páteo do Colégio, 148 - Centro, São Paulo.

Quando? Dia 25 de janeiro. Sábado, às 15h.

Trazendo artistas do funk e do Hip Hop, o Museu das Favelas promove a “Festa de Favela: Baile do MIC - Homenagem aos 471 anos de São Paulo”, no dia 25. O evento conta com, ao todo, apresentações de 10 artistas independentes das quebradas paulistanas.

Entrada gratuita.

Classificação: 16 anos.

Mais informações .

Vila Musical celebra Aniversário de São Paulo na Oswald de Andrade (Divulgação/Divulgação)

Vila Musical no Edifício Oswald de Andrade

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Dias 25 e 26 de janeiro. Sábado e domingo, das 14h às 18h.

Samba, Baião, Pop Nacional e Internacional, MPB, Blues, Rap, Música Erudita, Jazz e até Música Cubana. Esses são alguns dos ritmos que se encontram no Edifício Oswald de Andrade, sede do CULTSP PRO - Escola de Profissionais da Cultura, para o projeto Vila Musical, no Aniversário de São Paulo. O evento celebra a riqueza e a diversidade musical presente na capital paulista.

Férias no Museu Catavento (Pedro Jackson/Divulgação)

Animação em Stop Motion no Museu Catavento

Onde? Museu Catavento. Avenida Mercúrio - Parque Dom Pedro II, s/n - Brás, São Paulo.

Quando? Dia 25 de janeiro. Sábado, às 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.

Como parte da programação de férias, o Museu Catavento promove Oficina de Stop Motion. A atividade introduz as crianças a essa técnica de animação que consiste em criar movimento a partir de fotografias “quadro a quadro”.

R$ 9 (meia) e R$ 18 (inteira). Retirar senha no site.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Pintura "O Violeiro" (1899) (Almeida Júnior/Divulgação)

Show de viola paulista e flauta na Pinacoteca

Onde? Pinacoteca. Praça da Luz, 2 - Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Dia 25 de janeiro. Sábado, às 15h.

No Aniversário de São Paulo, a Pinacoteca recebe show gratuito dos mestres violeiros João Arruda e Levi Ramiro, para celebrar com muita música caipira, tradicional do estado. A apresentação conta com a participação da flautista Ester Alves.

Museu da Imigração promove passeio com gastronomia (Vanessa Canoso/Divulgação)

Museu da Imigração promove passeio temático e gastronômico

Onde? Museu da Imigração. R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca, São Paulo.

Quando? Dia 25 de janeiro. Sábado, das 8h30 às 14h30.

Integrando a programação do Aniversário de São Paulo, o Museu da Imigração realiza a 3ª edição do passeio temático "São Paulo dos Imigrantes". Desta vez, o tema é a influência francesa na arquitetura, passando por alguns dos marcos mais emblemáticos em São Paulo. O passeio inclui também uma visita guiada ao Museu da Imigração e uma parada em um restaurante francês.

Bonde do Café é uma das atrações do Aniversário de Santos (Divulgação/Divulgação)

Aniversário de Santos com atividades no Museu do Café

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 - Centro, Santos.

Quando? Dia 26 de janeiro. Domingo, às 14h (Visita Temática), 15h (Oficina de Milkshake de Café e Drink Santista) e 17h (Bonde do Café).

No dia 26 de janeiro, a cidade de Santos celebra 476 anos. Por isso, o Museu do Café apresenta duas atrações gratuitas: Visita temática sobre o Porto de Santos pelas obras do Museu, além de ida ao Parque Valongo, e o Bonde do Café com música ao vivo, um passeio de bonde pelo centro histórico com degustação. Já na sede do Museu do Café, acontece o Workshop de Drink Santista e, para as crianças, a programação de férias continua com a Oficina de Milkshake de Café.

Experiência gastronômica em Campos do Jordão (Divulgação/Divulgação)

Oficina em Campos explora ingredientes do Brasil

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 25 de janeiro. Sábado, às 11h.

O Museu Felícia Leirner, em Campos do Jordão, promove neste sábado a oficina gastronômica “Férias no Museu: descolonização dos sabores - um olhar sobre os ingredientes do Brasil”. Na ocasião, os participantes irão aprender e refletir sobre temperos e ingredientes específicos da culinária brasileira, fazendo dadinho de tapioca e moqueca de banana da terra.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações.

"Poder de Tajá" integra a exposição (UÝRA/Divulgação)

Impacto do homem no meio ambiente é tema de exposição

Onde? Paço das Artes. R. Dr. Albuquerque Lins, 1345 - Higienópolis, São Paulo.

Quando? De 31 de janeiro a 11 de maio. Terça a Sábado, das 11h às 19h. Domingos e Feriados, das 12h às 18h.

No dia 31 de janeiro, o Paço das Artes inaugura a exposição “Ainda não é o fim do mundo”, de curadoria coletiva. Ao todo, são 58 trabalhos de 18 artistas que refletem sobre a ação do homem com relação à natureza, além de imaginar futuros possíveis. São três salas: “Da inocência à paciência”, sobre a passagem do tempo; “Dos equívocos às catástrofes”, sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente; e “No encanto e nos recantos dos mistérios reinventados”, um exercício de esperança, transformação e imaginação dos artistas.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

