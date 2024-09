Bússola Cultural: conheça a ‘rota do vinho’ paulista 

Rotas do Vinho

Onde? Em todas as regiões do estado.

Quando? O ano todo.

O Governo paulista reuniu vinícolas espalhadas para fomentar o enoturismo, além de promover o desenvolvimento local e regional dos destinos e dos produtores de vinho.

Ao todo, 66 vinícolas fazem parte do novo programa. São cinco rotas com 55 vinícolas, e mais 11 enodestinos em dez municípios.

Cada uma das rotas oferece uma experiência única, revelando a diversidade e a riqueza da vitivinicultura paulista. Uma jornada de sabores, paisagens e cultura.

Mais informações no www.rotasdovinho.sp.gov.br/rotas .

O destaque da programação é a projeção mapeada “O Museu é o Fluxo”, às 19h30, na fachada da Estação da Luz. (Divulgação/Divulgação)

7 de setembro no Museu da Língua Portuguesa

Onde? Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Língua, s/nº - Luz, São Paulo.

Quando? 07 de setembro, das 9h às 20h30.

O destaque da programação é a projeção mapeada “O Museu é o Fluxo”, às 19h30, na fachada da Estação da Luz. O vídeo artístico, resultado do projeto “Encontros dissidentes”, será exibido continuamente por uma hora. O projeto envolveu 12 jovens de 16 a 25 anos em um programa de formação em arte digital.

Haverá também shows de Aryani Marciano (16h) e Pagode na Lata (18h), além de projeções audiovisuais na torre da Estação da Luz.

Por fim, o público poderá ver, até às 16h30, a exposição “Línguas africanas que fazem o Brasil”.

Gratuito.

Evento é gratuito. (Divulgação/Divulgação)

Domingo com arte

Onde? Museu Casa de Portinari, na Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski.

Quando? 8 de setembro, das 10h às 11h.

O objetivo é permitir que o público veja o processo artístico ao vivo e que os artistas apresentem suas obras. Neste mês, a artista plástica Liderale participará do evento.

Gratuito.

“O Lugar de Onde se Vê”, da Cia Ouro Velho. (ReproduçãoReprodução)

Teatro infantil gratuito

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? 8 e 10 de setembro, às 11h e 15h, respectivamente.

O Teatro recebe em setembro as últimas oito companhias que se apresentam por meio do Palco Semente Sabesp.

Com uma curadoria de espetáculos de alta qualidade, o projeto oferece ao público a oportunidade de vivenciar diferentes formas de expressão cultural e de se conectar com artistas talentosos.

Esta semana, o público poderá assistir “O Lugar de Onde se Vê”, da Cia Ouro Velho (8 de setembro, 11h); e “A Casa Mágica”, de Tatyana Dantas (10 de setembro, 15h).

Os ingressos, gratuitos, podem ser retirados na bilheteria uma hora antes de cada apresentação e o espaço está sujeito à lotação.

Cantora e compositora Tetê Espíndola. (Divulgação/Divulgação)

Recitais e show de Tetê Espíndola

Onde? No Centro de Tatuí, atrações no Museu Histórico Paulo Setúbal – Praça Manoel Guedes, 98 – e no Auditório da Unidade Chiquinha Gonzaga – na Rua São Bento, 808; já na capital, no Teatro Procópio Ferreira, na R. Augusta, 2823 - Cerqueira César.

Quando? 11 a 13 de setembro.

No dia 11 de setembro, às 16h, haverá o “Recital: Violão em Pauta” com estudantes do Conservatório de Tatuí, no Museu Histórico Paulo Setúbal, com entrada gratuita. Às 20h, acontece o “Recital: Pratas da Casa”, com os formandos em Canto Lírico e Violão Erudito, no Teatro Procópio Ferreira.

No dia seguinte, está programado o “Recital de Performance Histórica”, às 13h, no Auditório da Unidade Chiquinha Gonzaga, com entrada franca. Às 20h o “Recital de Estudantes: Sopros-Madeiras, Cordas & Piano Colaborativo” traz as pianistas Milena Lopes e Deborah Melissa, no Procópio Ferreira.

Já no dia 13 de setembro, às 20h, o Teatro recebe a cantora e compositora Tetê Espíndola. Os ingressos para a apresentação custarão R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada), pelo link.

Festival vai reunir mais de 182 participantes, representando 114 municípios. ( APAA/Divulgação)

Revelando SP na capital

Onde? Parque da Água Branca, na Av. Francisco Matarazzo, 455 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? Entre os dias 12 e 15 de setembro, a partir das 10h.

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, retorna à capital do estado.

O cantor Almir Sater e Os Originais do Samba estão confirmados para o evento.

O festival vai reunir mais de 182 participantes, representando 114 municípios de 14 regiões paulistas. Serão 85 stands de artesanato e 52 de culinária. E, por fim, 45 representantes das mais diversas manifestações culturais paulistas vão se apresentar ao longo do evento, com música, dança e muito mais.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha. (Divulgação/Divulgação)

Atrações nas Fábricas de Cultura

Onde? Fábricas de Cultura do Capão Redondo, na Rua Bacia de São Francisco, s/n - Conj. Hab. Jardim São Bento; do Jardim São Luís, na R. Antônio Ramos Rosa, 651; e da Vila Nova Cachoeirinha, na R. Franklin do Amaral, 1575.

Quando? 12 de setembro, às 14h e 15h.

Quem for de dança, a Cia. Cisne Negro se apresenta, no Capão Redondo, no dia 12, às 15h, com os espetáculos “Mañana de Reyes” e “Calunga”, ambos explorando tradições folclóricas brasileiras.

No mesmo dia, às 15h, a Fábrica de Cultura Jardim São Luís recebe o espetáculo circense “Tarântula transita!” de Vulcânica Pokaropa, inspirado na Operação Tarântula.

E na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, às 14h, Luma Oliveira oferece uma aula show de Jazz Dance, ao som de Zezé Motta e Elza Soares, com acessibilidade em Libras.

Gratuito.

Não é necessário se inscrever.

Banda Mais Bonita da Cidade anima a noite. (Divulgação/Divulgação)

A Banda Mais Bonita da Cidade

Onde? Theatro Municipal, na Praça da Catedral, 22 - São João da Boa Vista, São Paulo.

Quando? 13 de setembro, às 20h.

A 47ª Semana Guiomar Novaes, que acontece entre 13 e 22 de setembro em São João da Boa Vista, contará com mais de 30 atrações gratuitas. Este evento é uma homenagem fundamental à rica herança cultural paulista.

Animando a noite do dia 13, a Banda Mais Bonita da Cidade, formada em 2009, é uma banda brasileira de indie rock que ganhou notoriedade dentro e fora do país com o videoclipe da música “Oração” (2011).

Gratuito.

Retirada de ingressos na bilheteria do teatro, uma hora antes da atração.

Cada pessoa pode retirar apenas 2 ingressos

Livro foi lançado em 2000 pela escritora e desenhista iraniana Marjane Satrapi. (Reprodução/Reprodução)

Clube do Filme do Livro: Persépolis

Onde? Auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS), na Av. Europa, 158 - Jd. Europa, São Paulo.

Quando? 12 de setembro, às 19h.

O Clube do Filme do Livro é o programa mensal do MIS que reúne cinema e literatura. A cada mês, um convidado elege um filme baseado em um livro, e o museu exibe a produção, seguida de um bate-papo.

A edição de setembro exibirá o filme “Persépolis” (2007), baseado no quadrinho homônimo lançado em 2000 pela escritora e desenhista iraniana Marjane Satrapi.

A convidada do mês, Mariana Carraro Salomão, foi responsável pela escolha do título e participa de um bate-papo com a plateia após a sessão.

Gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria física do MIS)

Atividades celebram os 102 anos do Edifício da Bolsa Oficial de Café. (Divulgação/Divulgação)

102 anos da Bolsa Oficial de Café

Onde? Museu do Café , na R. Quinze de Novembro - Centro, Santos.

Quando? De 7 a 28 de setembro, aos sábados, das 16h às 17h.

Para comemorar os 102 anos do Edifício da Bolsa Oficial de Café, durante o mês de setembro, o Museu disponibilizará o icônico Salão do Pregão para ocupações artísticas de instituições de dança.

A programação inclui: no dia 07, um Laboratório de Flamenco; no dia 14, atividades com o estúdio Khawala Danças e Bem-Estar; no dia 21, atrações com a Associação TAVMA; e dia 28, o Studio de Dança Fabiani Costa comanda a festa.

Gratuito.

Link para adquirir ingresso.

