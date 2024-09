Com 61 unidades em 3 anos, Vino! dá sinais de que ‘winebars’ são negócio de sucesso

Como franquia, a Vino! conta com dois modelos: “pocket” e “full”. O primeiro inclui unidades com espaço pequeno e que oferecem apenas o espaço para degustação e os vinhos no cardápio. O segundo, conta com cozinha para a oferta de aperitivos.

A franquia de “winebars” acertou na estratégia, permitindo flexibilidade na venda de unidades para novos franqueados. Operando como franqueadora desde 2021, a Vino! já possui 61 franquias em 14 estados.

No primeiro semestre foram abertas 10 novas lojas

O crescimento acelerado é resultado do investimento de R$ 5 milhões na estratégia de expansão .

Então dá certo esse negócio de winebar?

O winebar é um modelo de foodservice focado na oferta de vinhos finos. Ele pode ser mais complexo do que o de um restaurante tradicional, mas, segundo a Vino!, o formato pocket é um dos diferenciais que estimula a abertura de novas franquias.

O pocket é um modelo compacto, que não inclui a venda de alimentos. Para a empresa, isso o torna ideal para espaços menores e proporciona uma experiência de bar de vinhos acessível e prática

Valor do investimento inicial: a partir de R$350 mil

Faturamento médio mensal: entre R$80 mil e R$100 mil.

“As inaugurações deste semestre são um testemunho da força do nosso modelo de negócio e da crescente demanda por nossa proposta. É gratificante ver nossa visão se concretizando em diversas regiões do país”, diz Raphael Zanette, sócio-fundador da Vino!.

10 unidades em um semestre é bom, mas a franquia ainda tem potencial de crescimento este ano?

A Vino! pretende seguir com o ritmo acelerado no segundo semestre deste ano. O plano é expandir a presença para 15 estados brasileiros. As unidades abertas no primeiro semestre estão localizadas nas cidades:

Campo Mourão (PR)

Aeroporto Internacional de Florianópolis Hercílio Luz (SC)

Rolim de Moura (RO)

Goiânia (GO)

Botucatu (SP)

Teresina (PI)

Mercadoteca de Florianópolis (SC)

Teresópolis (RJ)

Vargem Grande (SP)

Toledo (PR)

Ribeirão Preto (SP)

“Estamos muito satisfeitos com o ritmo de nossa expansão e as novas unidades que abrimos. Cada nova loja é uma oportunidade para proporcionar aos nossos clientes uma experiência excepcional com vinhos de alta qualidade, em um ambiente descontraído e acolhedor”, conclui Raphael.

